Matteo Berrettini conquista la finale del Queen's a Londra. Il tennista italiana ha dominato in semifinale battendo l'australiano De Minaur in due set, secondo volta per lui senza concedere set. Adesso Berrettini aspetta in finale il vincente della sfida tra Norrie e Shapovalov. Terza finale stagionale per lui. "Questo è un grande risultato considerando la storia di questo torneo – ha detto a fine gara Berrettini – Nella mia testa penso sempre di poter vincere e ho molta fiducia". Il tennista italiana ha poi aggiunto: "Tensione prima della finale? Se dormo troppo bene significa che non c'è qualcosa di sufficientemente acceso ma spero di poter dormire abbastanza".

Berrettini ha chiuso la semifinale con un doppio 6-4 dimostrando ancora una volta sicurezza, determinazione e tenacia. Per l'azzurro, il risultato conquistato oggi, rappresenta la settima finale della sua carriera, l'ottava in questo 2021 con un italiano in campo. Una gara mai in discussione con l'australiano che va sul 15-15 poi di nuovo Berrettini avanti nell'ultimo set. Infine il dritto gli regala il doppio match-point. Annullato il primo, al secondo Berrettini non ha assolutamente sbagliato.

Il cammino di Berrettini fino alla finale del Queen's di Londra

Matteo Berrettini non si ferma più e sta proseguendo la sua cavalcata al Queen's di Londra. Il tennista italiano numero 9 Atp dopo aver superato Travaglia, Murray e anche Daniel Evans ha messo ko anche l'australiano de Minaur. Un cammino assolutamente da brividi per il tennista azzurro che adesso vuole compiere l'impresa completa andandosi a prendere quel trofeo a cui tanto ambisce. "La finale era l'obiettivo della settimana ed è un grande risultato per me" ha detto a fine gara Berrettini che non ha nascosto la propria soddisfazione per un risultato che, viste le sue ultime uscite, non poteva non centrare.