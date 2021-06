Il Torneo Atp 500 del Queen's di Londra si conclude oggi domenica 20 giugno con la finale tra Matteo Berrettini, reduce dal successo De Minaur, e Cameron Norrie. Al cinch Championships, appuntamento sull'erba che fa antipasto al più prestigioso Wimbledon, si decide quello che sarà il successore di Feliciano Lopez che ha trionfato nell'ultima edizione disputata, quella del 2019 (quella 2020 è saltata a causa della pandemia). Il montepremi del Queen's risente degli effetti della crisi legata al covid, ed è stato drasticamente ridotto rispetto al passato. Quanto incasserà il vincitore? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul prize money e sui premi riservati ai finalisti Berrettini e Norrie.

Quanto guadagna chi vince il Torneo Atp del Queen's di Londra

Il vincitore del torneo Atp 500 del Queen's porterà a casa un premio inferiore rispetto a quello percepito da Feliciano Lopez nel 2019. Lo spagnolo infatti incassò la bellezza di 429.995 euro, mentre il finalista Simon guadagnò poco più di 215mila euro. Il vincente della finale 2020 del cinch Championships tra Berrettini e Norrie guadagnerà un premio di 113.785. Meno della metà dunque del premio riservato all'esperto giocatore spagnolo.

Il prize money del cinch Championships del Queen's: i premi per Berrettini e Norrie

Il montepremi del Queen's di Londra è di 1.290.135, quasi la metà rispetto a quello del 2019. Effetti della crisi dunque anche sui premi riservati ai giocatori che sono arrivati in finale. Chi uscirà sconfitto tra il tennista italiano e quello di casa, potrà "consolarsi" con un premio di poco più di 84mila euro. Gli organizzatori hanno preferito non "tagliare" troppo rispetto al passato i compensi riservati ai primi turni e alle qualificazioni, anche per rendere meno pesanti per i giocatori meno forti gli effetti della crisi. Questi nello specifico i premi