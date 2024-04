video suggerito

Matteo Berrettini salta il torneo di Madrid: "Voglio recuperare il prima possibile per Roma" A causa di una forte sindrome influenzale, Matteo Berrettini è costretto a rinunciare al torneo di Madrid. Il tennista italiano si preserva per gli Internazionali d'Italia.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini dà forfait al torneo 1000 di Madrid. Un peccato. Perché il tennista romano è ritornato alla grande e in Spagna, dove raggiunse la finale nel 2021, aveva la possibilità di andare molto avanti. Un attacco influenzale lo mette fuori da Madrid. Una scelta anche precauzionale, perché Berrettini si preserva per gli Internazionali d'Italia, che ha saltato negli ultimi due anni.

Il Mutua Madrid Open perde un altro big. Dopo il forfait di Djokovic, che porta Sinner a essere la testa di serie numero uno del torneo, c'è quello di Berrettini che si cancella a poche ore dal sorteggio del tabellone. Il romano, vincitore a inizio mese dell'ATP 250 di Marrakech, è costretto a rinunciare a causa di una forte influenza che gli impedisce di allenarsi e che soprattutto ha prodotto febbre e tonsillite. Così, dopo il forfait a Monaco di Baviera, arriva la rinuncia a Madrid, con una stories sui social: "Negli ultimi giorni ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tinsollite e febbre. Dopo un'altra valutazione oggi, il mio medico mi ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid. Ora il mio obiettivo si sposta sul recuperare il più velocemente possibile e sulla preparazione per Roma".

Nelle ultime due stagioni Matteo Berrettini non è riuscito a giocare il suo torneo di casa: gli Internazionali d'Italia, e stavolta non vuole mancare. Il suo 2024 fin qui è stato eccellente. Ha vinto a Marrakech, ha giocato la finale del challenger di Phoenix, ed ha partecipato ai tornei di Miami e Monte Carlo. E ora si prepara per Roma e il Roland Garros, prima dell'amata erba. Berrettini si preserva e farà da spettatore a Madrid, dove Jannik Sinner ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente a Djokovic e alla prima posizione nella classifica ATP.