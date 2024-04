ATP Montecarlo 2024, oggi Berrettini-Kecmanovic e Musetti-Fils: gli orari TV del programma e dove vedere le partite di tennis

video suggerito

Giornata ricca quella di oggi a Monte Carlo, dove si disputano le ultime partite del primo turno e le prime del secondo. Giocano in questo martedì 9 aprile due tennisti italiani: Berrettini, reduce dal successo di Marrakech, contro Kecmanovic. Mentre disputa la gara per gli ottavi Lorenzo Musetti contro il francese Fils. Nel pomeriggio tocca al numero 1 ATP Novak Djokovic, Sinner gioca mercoledì. Tutte le partite andranno in onda su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) o 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi al Masters di Monte-Carlo e i risultati in diretta

Campo Ranieri III

ore 11: de Minaur – Wawrinka

a seguire: Berrettini – Kecmanovic

a seguire: Djokovic – Safiullin

a seguire: Zverev – Ofner

Campo dei Principi

ore 11: Korda – Davidovich Fokina

a seguire: Hurkacz – Draper

a seguire: Monfils – Thompson

a seguire: Musetti – Fils

Campo 2

ore 11: Zhang – Giron

a seguire: doppio

a seguire: Jarry – Etcheverry

a seguire: Coric – Struff

Campo 9

ore 11: Bautista Agut – Acosta

a seguire: doppio con Bolelli/Vavassori

14 min fa 09:00 Monte Carlo precede Madrid e Roma: gli altri 1000 sulla terra rossa Quello di Monte Carlo è il primo grande appuntamento sul rosso, nel Principato si gioca fino a domenica 14 aprile, quando il torneo si chiuderà con la finalissima. Poi in campo a Barcellona (Monaco e Bucarest) e tra la fine di aprile e tutto maggio si terranno i 1000 di Madrid e Roma. A cura di Alessio Morra 43 min fa 08:30 I risultati del primo turno di Monte Carlo Tra domenica e lunedì si sono giocate diverse partite dei trentaduesimi di finale. Musetti domenica ha sconfitto in due set Taylor Fritz, mentre sono stati sconfitti Arnaldi e Nardi rispettivamente da Sumit Nagal e Auger-Aliassime. Il campione 2022 Tsitsipas ha vinto all'esordio così come Khachanov, che ha regolato con il punteggio di 7-5 7-6 Norrie. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 08:00 Il tabellone del torneo di tennis Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono nella parte alta del tabellone. Con loro anche Musetti che potrebbe sfidare Djokovic negli ottavi, esattamente come lo scorso anno. Jannik Sinner è la seconda testa di serie e presidia la sua metà, che comprende anche Rune e Medvedev. Il tabellone è qui. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 07:30 Quando gioca Sinner a Montecarlo Sinner farà il suo esordio nel torneo di singolare mercoledì quando affronterà nell'incontro del secondo turno uno tra Sebastian Korda, giocatore americano figlio d'arte, e lo spagnolo Davidovich Fokina, che giocheranno quest'oggi il loro match di primo turno. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 07:02 A che ora gioca Musetti contro Fils e dove vederla in TV Lorenzo Musetti torna in campo questo pomeriggio e lo farà contro il giocatore francese Fils. Musetti è favorito, ma Fils è un tennista da non sottovalutare. La sfida è dal pronostico aperto. Il loro sarà l'ultimo incontro in programma sul Campo dei Principi e non inizierà prima delle ore 17. Musetti nel primo turno ha sconfitto Fritz, una delle testa di serie, con un doppio 6-4. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 07:01 Berrettini il primo azzurro a scendere in campo con Kecmanovic: l'orario TV Matteo Berrettini torna in campo a nemmeno due giorni dal successo dell'ATP 250 di Marrakech. Il giocatore romano scenderà in campo nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio sul campo centrale di Monte Carlo e lo farà contro un avversario ostico: il serbo Kecmanovic. Berrettini giocherà al termine di de Minaur-Wawrinka, quindi approssimativamente non prima delle 13. A cura di Alessio Morra