Berrettini oggi in finale al Queen’s contro Krajinovic: dove vederla in diretta TV e live streaming Berrettini-Krajinovic è la finale maschile del torneo ATP Queen’s 2022. Si gioca sull’erba di Londra con inizio previsto alle ore 14:30 italiane. La diretta TV in chiaro è garantita da SuperTennis.

A cura di Alessio Pediglieri

Berrettini–Krajinovic in finale all’ATP Queen’s 2002: orario e dove vedere l’incontro in TV e streaming

Matteo Berrettini si gioca la finale dell'ATP 500 del Queen's di Londra contro il serbo Filip Krajinovic, che ha battuto il croato Marin Cilic. Sarà l'atto conclusivo e si disputerà oggi, domenica 19 giugno, con inizio dalle ore 14:30 italiane. Sarà possibile seguire il match tra Krajinovic e Berrettini in diretta TV su Sky Sport Tennis e in chiaro su SuperTennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata dall'applicazione SkyGo, il servizio on demand di Now, e poi ancora grazie ai servizi di SuperTenniX e Tennis TV.

Per il tennista romano la vittoria in semifinale contro van de Zandschulp ha rappresentato l'ottavo successo consecutivo dal rientro in campo dopo lo stop di quasi tre mesi subito per infortunio e la conseguente operazione alla mano destra di fine marzo. Berrettini è in un momento psicofisico ora ottimale: domenica scorsa ha festeggiato al torneo di Stoccarda, confermandosi tra i più forti giocatori al mondo sull'erba e adesso potrebbe replicare nel giro di pochissimi giorni, spinto dal pubblico di Londra che lo ha preso in simpatia, come conferma la proposta di matrimonio giunta dagli spalti dopo il successo in semifinale.

Dove vedere la finale Krajinovic-Berrettini in TV in chiaro e in live streaming

Krajinovic-Berrettini, finale del torneo ATP 500 Queen's di Londra verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Tennis a pagamento ma potrà essere seguita da tutti gli appassionati anche in chiaro. Basterà collegarsi al canale di SuperTennis, numero 64 del Digitale Terrestre. Ci sarà anche la diretta streaming che verrà assicurata (apagamento) dall'applicazione SkyGo o dal servizio on demand di Now, e poi ancora grazie al servizio di SuperTennis ancora gratuitamente, collegandosi al sito.

Berrettini è in striscia positiva sull’erba: ha vinto 19 degli ultimi 20 incontri su erba

Berrettini al Queen's, orario e programma della finale contro Krajinovic

La finale di singolare maschile Krajinovic-Berrettini si giocherà nella giornata di oggi, domenica 19 giugno: il match è in programma sul campo centrale e l’inizio è previsto alle 14:30 ora italiana, meteo permettendo. Nel pomeriggio è prevista pioggia su Londra, come già accaduto durante la semifinale vinta da Berrettini. Il programma della finale potrebbe dunque subire variazioni in base alle condizioni meteo.

Lo splendido torneo di Berrettini, quasi imbattibile sull'erba

Matteo Berrettini potrebbe concedere il bis immediato replicando il titolo conquistato sull'erba londinese già nella scorsa edizione, dopo aver vinto una semifinale contro l'olandese Botic van de Zandschulp sfruttando al meglio il proprio servizio e non facendosi condizionare dalla pioggia. Il nostro n.10 del ranking e secondo favorito dell'Atp 500 britannico, è riuscito così ad arrivare in finale vincendo in due set con il punteggio di 6-4 6-3, in poco più di un'ora e mezza di gioco. Ora dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovic che ha superato con un doppio 6-3 il croato Marin Cilic.

I precedenti tra Berrettini e Krajinovic

Filip Krajinovic è l'ultimo ostacolo per Matteo Berrettini e un altro titolo al Queen's. Il serbo ha disputato fino a questo momento un torneo con pochissime sbavature e in semifinale ha battuto con il punteggio di 6-3 6-3 Marin Cilic. Non una gara facile contro il croato che sull’erba ha ottenuto anche risultati importanti, come la finale di Wimbledon. Ma Krajinovic è riuscito a prendersi la finale e adesso per la quinta volta in carriera, arriva all’ultimo atto sul circuito ATP. Con Berrettini due precedenti, entrambi favorevoli al nostro tennista: il primo nel 2019 in finale al torneo di Budapest, il secondo al Serbia Open 2021.