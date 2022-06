Berrettini inarrestabile sull’erba, è in finale al Queen’s! Battuto Van de Zandschulp due set a zero Matteo Berrettini è in finale al Queen’s, torneo londinese su erba che anticipa Wimbledon: il romano ha battuto due set a zero l’olandese van de Zandschulp. Affronterà il vincente tra Krajinovic e Cilic.

A cura di Paolo Fiorenza

Matteo Berrettini si è qualificato per la finale del torneo londinese del Queen's, tradizionale appuntamento su erba che precede il torneo di Wimbledon. Il 26enne tennista romano ha battuto due set a zero l'olandese Botic van de Zandschulp, col punteggio di 6-4/6-3 ed ora aspetta in finale il vincente della seconda semifinale tra il serbo Krajinovic e il croato Cilic. Il match, posticipato di una mezzoretta per pioggia e poi nuovamente interrotto per breve trempo nel secondo set, ha avuto poca storia, fatto salvo il controbreak che ha momentaneamente rimesso in partita van de Zandschulp nel primo parziale.

La carica di Berrettini nella semifinale del Queen’s

Berrettini è partito subito forte, portandosi sul 5-2 in scioltezza. Poi il piccolo passaggio a vuoto col servizio perso al nono gioco, ma la chiusura del primo set è stata posticipata di poco, visto che il romano ha nuovamente brekkato il suo avversario nel successivo game, chiudendo 6-4. A quel punto la partita si è messa in discesa e Berrettini ha fatto il break decisivo al sesto gioco, non voltandosi poi più indietro fino al 6-3 finale.

Oltre all'abituale arma del servizio (8 ace alla fine), Berrettini ha messo in mostra una grande qualità nel tocco sotto rete, passando senza pietà l'olandese quando veniva avanti. Col successo di oggi, il finalista dell'Australian Open porta a 8 le vittorie consecutive, tutte su erba, avendo vinto la settimana scorsa il torneo di Stoccarda. Per lui è la quarta finale consecutiva su questa superficie, evidentemente a lui congeniale: non ci poteva essere miglior viatico possibile per il torneo di Wimbledon, in cui il romano difende la finale dello scorso anno. Intanto c'è da difendere il titolo di campione in carica del Queen's: appuntamento a domani, da favorito contro chiunque dovrà affrontare.