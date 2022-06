Proposta di matrimonio a sorpresa a Berrettini: “Vuoi sposarmi?”. E lui ha la risposta pronta Matteo Berrettini non si aspettava certo di ricevere una proposta di matrimonio dopo aver vinto la semifinale del Queen’s…

A cura di Paolo Fiorenza

Matteo Berrettini continua la sua meravigliosa striscia vincente su erba in preparazione al torneo di Wimbledon: dopo aver vinto a Stoccarda la scorsa settimana, il tennista romano si è qualificato per la finale del Queen's a Londra, torneo dove è campione in carica, battendo l'olandese Botic van de Zandschulp due set a zero. L'attuale numero 10 al mondo sembra essere tornato al top dopo l'operazione alla mano destra di fine marzo, che lo ha costretto a saltare tutta la stagione su terra rossa.

Berrettini dopo aver chiuso l’ultimo punto contro van de Zandschulp

Il percorso netto, fatto di 8 vittorie da quanto è rientrato a Stoccarda, racconta di una sicurezza crescente nel suo gioco, e l'umore segue i risultati. Una prova si è avuta nella classica intervista post partita dopo aver appena vinto la semifinale. Berrettini ha scherzato sulla pioggia che ha condizionato il match, cominciato in ritardo e poi brevemente sospeso nel secondo set: "Siamo in Gran Bretagna! Non è facile giocare in queste condizioni, fermarsi durante la partita, fare nuovamente riscaldamento e poi ricominciare. Ma alla fine mi sono fatto trovare pronto. Credo di aver giocato il miglior match della settimana qui al Queen’s e spero di potermi ripetere domani in finale".

Ma il momento più brillante dell'intervista è stato quando si è sentita una voce femminile urlare dagli spalti: "Matteo, mi vuoi sposare?". Il 26enne romano non si è scomposto e dopo una breve pausa scenica ha replicato suscitando le risate del pubblico: "Lasciami pensarci". La domanda della tifosa di Berrettini peraltro trova terreno fertile, visto in questo momento il campione azzurro è single, dopo la fine della sua storia con la collega Ajla Tomljanovic all'inizio di quest'anno.

Matteo Berrettini con Ajla Tomljanovic: si sono lasciati qualche mese fa

Berrettini, oltre ad essere un top 10, è uno dei tennisti più apprezzati dal pubblico femminile e la sua ricerca della forma migliore in campo va di pari passo con quella della sua anima gemella: proporsi è già un primo passo, magari meglio farlo avendolo davanti…