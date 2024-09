video suggerito

Pellegrino reagisce agli insulti degli scommettitori, nel mirino la famiglia: “Animali pessimi” Andrea Pellegrino a Genova è insorto contro gli pseudotifosi scommettitori che avevano preso di mira lui e la sua famiglia. Sua sorella si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Andrea Pellegrino non ha fatto finta di niente di fronte all’atteggiamento inqualificabile di alcuni pseudotifosi in occasione del match dei sedicesimi di finale del torneo di Genova, perso contro Poljicak. Il tennista pugliese numero 170 del mondo è stato ripetutamente insultato, con parole anche becere durante il match. Protagonisti ancora una volta alcuni scommettitori che si sono fatti sentire purtroppo anche nei confronti degli altri familiari di Pellegrino.

Andrea Pellegrino insultato dagli scommettitori, lo sfogo in campo

La situazione è degenerata dopo un errore di Andrea nel secondo set, con l'esultanza a dir poco eccessiva di alcune persone presenti sugli spalti. A quel punto il giocatore italiano ha chiesto l'intervento dell'arbitro. In un video caricato proprio dalla sorella di Pellegrino sui social si può sentire il tennista urlare in direzione del giudice di sedia: "Ma perché fai così, fai qualcosa, non fai niente!".

Di fronte ai mancati provvedimenti dell'ufficiale, ecco che Pellegrino ha lasciato il campo per recarsi sugli spalti. L'intervento di un addetto ai lavori e dell'arbitro hanno impedito il contatto diretto tra il giocatore e gli scommettitori, con la partita che è poi proseguita.

La sorella di Andrea denuncia sui social gli scommettitori

Sui social, la sorella del tennista si è lasciata andare ad uno sfogo accompagnato dal video dell'accaduto: "Succede questo. Siete una vergogna dalla testa ai piedi. Rovinate lo sport, la sana competizione e fortunatamente solo in parte il lavoro di chi è sul campo ogni giorno e prova a raggiungere i propri obiettivi perché darvi retta continuamente significherebbe dedicarvi del tempo che non meritate. Ma voi niente, scommettete in maniera del tutto MALSANA, CINICA e ve ne fregate di tutto e tutti perché vincere qualche euro in più è molto più importante di un augurio di morte, di grave malattia o insulto di ogni tipo al giocatore e non solo… aggiungerei a tutta la famiglia, perché di messaggi ne arrivano anche a me che non sono in campo".

Pellegrino proprio ai nostri microfoni aveva parlato dei messaggi che spesso lui e i suoi colleghi ricevono dagli scommettitori al termine delle partite. Questa volta però gli stessi sono arrivati anche dal vivo: "E riuscite a farlo anche live, non solo dietro uno schermo.. Siete degli animali pessimi, non meritate nemmeno di mettere piede nei club o in qualsiasi campo sportivo perché non siete capaci di starci dentro civilmente. POVERACCI SCHIFOSI".