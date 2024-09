Lyudmyla Kichenok ha rinviato il suo matrimonio per la finale degli US Open: “Dovevo sposarmi mercoledì”

video suggerito

Lyudmyla Kichenok ha vinto in coppia con la lettone Jelena Ostapenko la finale del doppio femminile di tennis agli US Open 2024 ma ha dovuto rinunciare al suo matrimonio. La tennista ucraina l'ha svelato subito dopo il successo conquistato negli Stati Uniti d'America nella classica intervista post partita. "Il mio ragazzo potrebbe essere marito in realtà, perché dovevamo sposarci questo mercoledì, ma non è successo – ha spiegato ridendo -. Avevamo appuntamento per sposarci questo mercoledì, ma stavo giocando la semifinale".

Una semifinale che poi la coppia Kichenok-Ostapenko vincerà prima del successo in finale contro Mladenovic-Zhang. "Abbiamo deciso quando siamo arrivati ​​qui a New York, il mio ragazzo Stas, ha controllato dove potevamo farlo, perché ci siamo fidanzati più di un anno fa – ha detto la trentaduenne in campo dopo aver vinto il titolo di doppio femminile -. Stavamo cercando di capire tutte le soluzioni, dove potevamo farlo. Appena ha trovato un posto qui e ha prenotato un appuntamento per mercoledì". Ma evidentemente il destino aveva altri piani.

Le parole della Kichenok dopo la vittoria degli Open

Forse tutti avevano sottovalutato il fatto che la Kichenok e la Ostapenko potessero arrivare in finale. Questo di certo non ostacolerà le nozze che a questo punto si terranno con la consapevolezza di avere tra le mani anche una vittoria dello Slam oltre alla fede al dito. "Quando me l'ha detto. Io ero tipo: ‘Ok, sì, andiamo.' Abbiamo fissato una data, ma dovevo giocare le semifinali mercoledì, e ho detto: ‘Ok, forse la prossima volta". Kichenok ha aggiunto che si sposeranno un'altra volta, ipotizzando che lo faranno "a Las Vegas o da qualche parte in Europa".

La finale disputata e vinta venerdì ha messo ulteriormente in evidenza la forza della coppia che è riuscita a centrare questo successo dopo un percorso a dir poco perfetto agli Open. Di fatto hanno alzato la coppa dopo aver vinto senza perdere un set in tutto il torneo. È il loro terzo titolo dell'anno e, in seguito, Kichenok è tornata ad essere seria e ha voluto dedicare questa importantissima vittoria dello Slam a tutto il popolo ucraino: "Stanno lottando duramente per la nostra libertà in questo momento e spero solo di poter dare loro un po' di incoraggiamento. Il mio cuore è con loro."