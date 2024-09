Partite interrotte agli US Open, c’è un allarme incendio: tennisti rimasti fermi in campo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Medvedev accede ai quarti degli US Open dopo aver battuto Borges agli ottavi. Una sfida caratterizzata però da un momento che per un attimo ha impaurito tutto lo stadio. L'arbitro, avvisato prontamente, è stato infatti costretto a interrompere la sfida tra i due tennisti. In campo e sulle tribune inizialmente nessuno aveva capito cosa fosse successo. Inizialmente si pensava per via di un allarme antincendio suonato nell'ufficio dove si trova il personale che gestisce hawk-eye – la moviola – in campo – che sarebbe stato evacuato.

Per 7 minuti i tennisti in campo sono rimasti ad attendere notizie riguardanti l'eventuale ripresa del gioco o la sospensione della partita. Fermate anche tutte le altre sfide che si stavano disputando in quell'istante. Tutto è tornato alla normalità poco dopo con Medvedev e Borges che sono riusciti a riprendere la partita. Non è chiaro cosa sia realmente accaduto ma di fatto è stato necessario fermare tutto non tanto per paura quanto per eventuali guasti e timori annessi. La partita è poi ripresa con la vittoria di Medvedev.

Cosa è successo con l'allarme antincendio suonato durante la sfida Medvedev-Borges

Il suono dell'allarme antincendio aveva chiaramente fatto saltare il sistema di linea elettronico che di fatto aveva smesso di funzionare. Ecco perché, dopo aver messo in sicurezza tutti, si è pensato subito di sistemarlo per consentire poi la ripresa del gioco senza ulteriori problemi. Il tutto è accaduto nella sala per il sistema di controllo delle righe, la Var del tennis, dove viene controllato se la pallina sia dentro o fuori, sostituendo di fatto i giudici di linea.

Un momento di tensione improvvisa che di certo non ha cancellato lo spettacolo della partita che si è poi portato a casa Medvedev in maniera eccellente con il punteggio di 6-0 6-1 6-3 chiudendo in un'ora e quarantotto minuti complessivi la partita. Ai quarti il russo – che è sembrato davvero in grandissima forma contro Borges – attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Tommy Paul in campo stanotte.