Federer torna in campo e il suo rovescio è sempre di un’eleganza pazzesca: spettacolo alla Laver Cup Alla vigilia dei primi incontri della Laver Cup, è tornato a giocare in modo sublime Roger Federer. L’ex numero 1 ATP ha mostrato, a un anno dal ritiro, la sua solita immensa classe.

A cura di Alessio Morra

Questo è l'anno zero della Laver Cup. Mancano all'appello Federer, Nadal e Djokovic. Di big ce ne sono. Ma manca la grancassa e l'edizione di Vancouver per ora non conquista le copertine. Le partite saranno senz'altro agguerrite e di spunti ce ne saranno, così come colpi favolosi. Ma per ora la copertina se la prende Roger Federer, mito del tennis, che un anno fa lasciava ufficialmente e che alla vigilia è tornato in campo, e in un video ha mostrato tutta la sua solita e immensa classe.

Roger Federer è stato uno dei più grandi tennisti di sempre ed è uno dei più grandi sportivi di sempre. Proprio un anno fa disputava la sua ultima partita da professionista, giocando in doppio con Rafa Nadal. Piansero entrambi alla fine, durante la celebrazione del Re che salutava. Nei giorni seguenti Federer disse che si sarebbe allontanato dal tennis, non si sarebbe presentato ai tornei, perché comunque gli faceva male – un distacco è sempre un distacco.

A Wimbledon però ha fatto capolino, prima per inaugurare l'edizione 2023 con la Principessa Kate Middleton e poi è stato uno degli illustrissimi ospiti del Royal Box, durante il torneo londinese. Ora Roger è volato in Canada, dove nel weekend è in programma la Laver Cup, che contrappone Europa e Team World.

Federer è sceso in campo, ha voluto riprendere la racchetta in mano e davanti a dei fortunati ed eletti spettatori ha allenato il suo rovescio, che è e resta qualcosa di sublime. Spettacolo puro. Un anno senza giocare, due in realtà, considerati gli infortuni e le operazioni, ma il talento è sempre quello. Fenomenale Roger.

Nel giorno della presentazione Federer ha parlato anche dei giovani campioni di oggi, compreso Jannik Sinner: "Ci sono tanti giovani che stanno emergendo a livello maschile, mi riferisco ai vari Alcaraz, Sinner e Rune: una generazione contro cui io, purtroppo, non ho fatto in tempo a giocare. Il tennis contemporaneo è in buona forma e da Gauff a Djokovic le imprese non mancano".

Giocheranno la Laver Cup per l'Europa: Rublev (Russia), Ruud (Norvegia), Hurkacz (Polonia), Davidovich Fokina (Spagna), Monfils (Francia) e Fils (Francia), recuperato dopo il forfait di Rune, che si è aggiunto a quello di Tsitsipas. In campo per il Team World: Fritz (Stati Uniti), Paul (Stati Uniti), Tiafoe (Stati Uniti), Auger Aliassime (Canada), Shelton (Stati Uniti) e Cerundolo (Argentina).