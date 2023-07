Federer a Wimbledon regala spettacolo con Murray, Alcaraz lo scopre sul telefono: “Sono geloso” Spettacolo a Wimbledon con Federer e Murray protagonisti di un simpatico fuori programma. Alcaraz ha scoperto tutto dopo il suo match, e ha rivelato di essere un po’ geloso.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo spettacolo del tennis a Wimbledon è stato in parte rovinato dalla pioggia che ha complicato e non poco il programma delle partite. Oggi infatti, meteo permettendo, sono tanti i match da disputare compresi quelli degli italiani, in primis Berrettini-Sonego e poi Sinner, Musetti e così via. A conquistare l'attenzione in una giornata plumbea è stata la presenza di Roger Federer che ha ricevuto un doveroso tributo. L'otto volte vincitore dei Championship è stato protagonista di uno splendido siparietto con Andy Murray.

Seduto tra la principessa del Galles Kate Middleton e sua moglie Mirka, Roger ha assistito al derby britannico vinto agevolmente dallo scozzese su Peniston. Federer e Murray hanno condiviso tante battaglie in campo, compresa una finale di Wimbledon in cui a trionfare è stato lo svizzero. Il due volte vincitore dello Slam londinese, al termine della sua partita è stato così stuzzicato sulla presenza del suo vecchio rivale in tribuna e ne è venuta fuori una scena tanto simpatica quanto memorabile.

Murray dopo aver definito Roger un "reale del tennis", nell'intervista post-partita ha voluto stuzzicare l'elvetico ricordando un episodio del passato non proprio piacevole per lui: "È incredibile avere Roger qui a in occasione del torneo e a tifare sugli spalti. L'ultima volta che sono stato in questo campo e lui stava guardando era durante le Olimpiadi ed era seduto nel box di Stan Wawrinka e lo sosteneva (cercando dunque di spingere il connazionale alla vittoria contro il britannico, ndr").

Leggi anche Sinner si presenta a Wimbledon stravolgendo le regole: questa non è una semplice borsa

Un retroscena che ha divertito Federer che ha indicato Murray, scoppiando a ridere a crepapelle. Continuando nel suo intervento poi Sir Andy ha celebrato Federer e anche Mirka: "Quindi è stato bello vedere un paio di applausi oggi dopo alcuni miei buoni tiri. È fantastico e spero che tu stia bene Roger, Mirka e anche i vostri genitori". A quel punto l'intervistatore ha colto la palla al balzo per riservare una domanda a Roger: "Approvi la prestazione di Murray oggi?". Pollice alzato in stile romano e risate collettive.

Quanto accaduto ha fatto immediatamente il giro del mondo ed è stato oggetto di discussione anche tra i colleghi dei due campioni. Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo, è stato stuzzicato sulla presenza di Federer sul centrale. Lo spagnolo che sembra destinato a scrivere pagine eccezionali di storia del tennis, è stato costretto dagli organizzatori a giocare sul campo numero 1 e quindi non sotto gli occhi della leggenda svizzera presente sul centrale: "Dopo la partita ero al telefono a controllare tutto quello che avevo, tutte le storie, tutti i post. Ho visto che Roger Federer era qui. Ero un po' geloso (ride, ndr). Onestamente, voglio che Roger Federer guardi una delle mie partite. Vorrei parlare un po' con lui. Per me, sarebbe fantastico".