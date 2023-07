Wimbledon, oggi Sinner, Musetti e Berrettini in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

CENTRAL COURT

a partire dalle 14:30 (11) Kasatkina vs Burrage

a seguire (1) Swiatek vs Sorribes Tormo

a seguire (2) Djokovic vs Thompson

COURT 1

a partire dalle 14 (3) Medvedev vs Fery

a seguire (10) Krejcikova vs Watson

a seguire (8) Sinner vs Schwatrzmann

COURT 2

a partire dalle 12 (8) Sakkari vs Kostyuk

a seguire (9) Fritz vs Hanfmann

a seguire (5) Tsitsipas vs Thiem

a seguire (19) Zverev vs Brouwer

non prima delle 17:30 (19) Azarenka vs Podorowksa

COURT 3

a partire dalle 12 (10) Tiafoe vs Wu

a seguire (6) Rune vs Loffhagen

a seguire (25) Keys vs Kartal

a seguire (9) Kvitova vs Paolini

non prima delle 17:30 (7) Rublev vs Karatsev

COURT 4

a partire dalle 12 Zhang vs (20) Vekic

a seguire Bai vs Bonaventure

a seguire (16) Paul vs Mochizuki

a seguire Arnaldi vs Carballes Baena

COURT 5

a partire dalle 12 Cocciaretto vs Osorio

a seguire Rinderknech vs Muller

a seguire Eubanks vs Monteiro

a seguire Cecchinato vs (25) Jarry

a seguire Kenin vs Wang

COURT 6

a partire dalle 12 Stefanini vs Kontaveit

a seguire Giorgi vs Gracheva

a seguire Giron vs Dellien

a seguire Blinkova vs Wickmayer

non prima dalle 17:30 Goffin vs Barrios Vera

COURT 7

a partire dalle 12 Stricker vs Popyrin

a seguire Brengle vs Errani

a seguire Mannarino vs Shevchenko

a seguire (29) Begu vs Marino

non prima delle 17:30 Marterer vs Mmoh

COURT 8

a partire dalle 12 Cirstea vs Maria

a seguire Bonzi vs Mayot

a seguire (27) Pera vs Tomova

non prima delle 17:30 (23) Bublik vs J.J.Wolf

COURT 9

a partire dalle 12 Harris vs Barrere

a seguire Ivashka vs Coria

a seguire O’Connell vs Medjedovic

a seguire Schmiedova vs Golubic

non prima delle 17:30 Parks vs Bogdan

COURT 10

a partire dalle 12 Cristian vs BronzettI

a seguire (20) Bautista vs Safiullin

a seguire Hibino vs Cornet

a seguire Huesler vs Watanuki

a seguire Sasnovich vs Parrizas Diaz

COURT 11

a partire dalle 12 Lehecka vs Ofner

a seguire Juvan vs Betova

a seguire Zhao vs Korpatsch

a seguire Kubler vs Humbert

non prima delle 17:30 Tsurenko vs Siniakova

COURT 12

a partire dalle 12 (13) Haddad Maia vs Putinseva

a seguire (26) Shapovalov vs Albot

a seguire Sonego vs Berrettini

a seguire (16) Muchova vs Niemeier

non prima delle 17:30 (17) Hurkacz vs Choinski

COURT 14

a partire dalle 12 Stephens vs Peterson

a seguire (13) Coric vs Pella

a seguire (32) Shelton vs Daniel

a seguire Bondar vs Andreescu

non prima delle 17:30 (30) Martic vs Perry

COURT 15

a partire dalle 12 (18) Cerundolo vs Borges

a seguire Badosa vs Riske-Amritraj

a seguire Griekspoor vs Fucsovics

a seguire Noskova vs Galfi

COURT 16

a partire dalle 12 Raonic vs Novak

a seguire (22) Potapova vs Naef

a seguire Andreeva vs Wang

a seguire (26) Kalinina vs Bouzas Maneiro

a seguire (31) Davidovich Fokina vs Fils

COURT 17

a partire dalle 12 Collins vs Grabher

a seguire (21) Alexandrova vs Navarro

a seguire (17) Ostapenko vs Minnen

a seguire (22) Korda vs Vesely

a seguire Van de Zandschulp vs Zhang

COURT 18

a partire dalle 12 (21) Dimitrov vs Shimabukuro

a seguire Saville vs Boulter

a seguire (18) Pliskova vs Stevanovic

a seguire (15) De Minaur vs Coppeljans

non prima delle 17:30 (14) Musetti vs Munar

Da collocare

non prima delle 18 (28) Mertens vs Svitolina

non prima delle 18 Wawrinka vs Zapata Miralles/Etcheverry

non prima delle 18 Vukic vs Halys/Evans