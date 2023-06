Federer spiega il tennis a Kate Middleton con qualche intoppo: “Questa cosa a Wimbledon non si fa” Roger Federer e la Principessa Kate Middleton hanno inaugurato il torneo di Wimbledon, che inizierà lunedì 3 luglio. Durante la giornata l’ex numero 1 ha anche rimproverato la Principessa del Galles.

A cura di Alessio Morra

Quella di quest'anno sarà un'edizione speciale del torneo di Wimbledon. Perché sarà la prima da quando Roger Federer si è ritirato. Già l'anno scorso era stato assente, ma era infortunato. Lo scorso settembre ha lasciato l'attività e si è preso una lunga pausa a tutto tondo dal suo sport. Ma con la stagione su erba Roger è tornato a calcare i prati e colpire palline. Ad Halle, dove gli hanno intitolato da tempo una strada, ha ricevuto un tributo. Da lì è volato a Wimbledon dove ha giocato a tennis con la Principessa Kate Middleton.

Roger Federer è tornato a Wimbledon, si è presentato per dare il là al torneo che ha vinto in otto occasioni (la prima nel 2003, l'ultima nel 2018). Federer aveva dichiarato tempo fa che ci sarebbe dovuto passare del tempo prima di giocare, ma davanti all'invito della Principessa del Galles Kate Middleton non poteva dire di no. Alcuni video sono finiti in rete. I più hanno notato un meraviglioso vincente della Principessa Kate che con passante fredda Roger (che mai come stavolta non può avere l'appellativo di re). Lo svizzero resta sorpreso della bravura e dalla precisione della consorte di William.

Ma guardando nel dettaglio il video si nota anche qualcosa altro. L'elegantissima patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, rigorosamente di bianco vestita come Federer, dall'ex numero 1 ATP si è presa un piccolo rimprovero. Federer e Kate Middleton nel video hanno voluto celebrare il lavoro dei raccattapalle senza i quali (parole della Principessa) non sarebbe possibile svolgere in questo modo il torneo di tennis più importante al mondo.

Se con i colpi iniziali (servizio e diritto) Kate Middleton non ha avuto nessun tipo di problemi ha avuto una leggera difficoltà proprio nel lavoro di raccattapalle e per questo Federer l'ha ammonita. Cosa è successo? Praticamente un colpo finisce fuori dal campo, la pallina è lunga, va fuori.

La Principessa interviene e con bravura blocca la pallina al volo. Presa perfetta. Ma c'è un errore. A Wimbledon i raccattapalle non toccano la pallina fino a quando non è uscita dal campo e soprattutto non ha toccato terra.

Il motivo è semplice. Perché è vero che un colpo lungo è fuori, e quindi è un errore, ma un colpo di vento potrebbe cambiare la traiettoria della pallina che quindi teoricamente potrebbe tornare giocabile. Per questo Roger alla Principessa Kate ha detto: "No, questo a Wimbledon non si fa".

Tiratina d'orecchie che ha fatto seguito ai complimenti che una giovane raccattapalle di nome Mollie aveva fatto a Kate per la buona presa. Federer aveva aggiunto: "In Australia ti perdonerebbero, qui a Wimbledon no". La Principessa ha chiesto a Mollie se fosse così e la raccattapalle ha confermato: "No, non possiamo toccare la pallina fin quando non tocca terra".