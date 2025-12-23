Fabio Fognini torna a giocare dopo Ballando con le Stelle, spunta Giada Lini: show totale in campo

Che sia un campo da tennis o una pista da ballo non fa differenza per Fabio Fognini. L’ex campione ligure sa come regalare spettacolo, sia con il suo talento cristallino sia mostrando quanto imparato nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove ha chiuso con un ottimo terzo posto. Quando poi le due cose si uniscono, allora c’è da aspettarsi di tutto, come in occasione del 2° Memorial Leonardo Baldi, evento organizzato da Filippo Baldi, ex tennista e coach, a scopo benefico. Fognini è stato il protagonista assoluto.

Fognini torna in campo dopo il ritiro, ma c'è la sorpresa

Da una parte Fabio e Filippo, dall’altra Sonego e Vavassori, per un doppio-esibizione al PalaElachem di Vigevano. In campo i quattro hanno cercato di unire l’utile al dilettevole, senza prendersi troppo sul serio, come da previsioni. Occhi puntati in particolare proprio su Fognini che, per sua ammissione, dopo il ritiro non aveva più preso in mano la racchetta. Reduce dalle fatiche televisive, l’ex campione ligure ha regalato un fuori programma, ballando con la sua ex “maestra” Giada Lini.

Il fuori programma con Giada Lini di Ballando con le Stelle

La ballerina e il suo compagno Graziano Di Prima avrebbero dovuto regalare un momento di spettacolo con una performance tra un set e l’altro. Ecco allora che sul cemento indoor è stato srotolato un tappeto per consentire alle due star del ballo di esibirsi. L’insegnante però ha deciso di coinvolgere Fabio Fognini. Quest’ultimo non se l’aspettava, ma non si è tirato indietro: ha tentato una presa, ha mostrato una parte di quanto imparato, compreso il suo passo diventato ormai celebre (basti pensare al duetto con il suo nemico-amico, l’ex arbitro Pascal).

Quando è arrivato il momento dell’intervista in campo, Fabio si è defilato per andare a riprendere la racchetta. Una racchetta che poi Fognini ha simpaticamente fatto finta di lanciare verso la coppia di ballerini nel caso in cui avessero parlato male di lui. Lini ha invece speso solo parole d’affetto e di stima per il suo allievo: “Ha già la racchetta pronta, anche se tutti dicono che a volte sembra che non si impegni: in realtà si è impegnato tantissimo. Non so come faccia a giocare perché l’ho distrutto… però è stata un’esperienza bellissima”. Applausi per tutti e atmosfera assolutamente natalizia.