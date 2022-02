Djokovic conferma il no al vaccino: “Voglio essere l’unico proprietario del mio corpo” Novak Djokovic è tornato alle gare nel torneo ATP 500 di Dubai. Dagli Emirati il serbo conferma e motiva la sua contrarietà al vaccino contro il Covid.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic è tornato a giocare ed è già ai quarti di finale del torneo di Dubai. Il tennista serbo che ha saltato gli Australian Open perché espulso dall'Australia dopo una lunga controversia negli Emirati ha mostrato di essere in grande forma, ha battuto in due set sia Musetti che Khachanov. Djokovic a Dubai difende il titolo vinto due anni fa e i 500 punti che per ora lo tengono ancora al primo posto della classifica ATP. Vuole un ritorno in grande stile Nole che spera anche in un passo falso di Medvedev nel torneo di Acapulco. Ma da Dubai il venti volte vincitore Slam ha parlato ancora di Covid e di vaccino.

Dopo aver parlato la scorsa settimana alla Bbc, e in quell'intervista ha dichiarato di essere pronto a rinunciare a tutte le prove Slam e ai tornei principali a causa del suo status di non vaccinato, Djokovic ha parlato ancora con il quotidiano francese L'Equipe, e a loro ha spiegato nel dettaglio la sua posizione e ha ribadito che il vaccino non lo farà e ha spiegato il perché, lui vuole essere padrone di decidere cosa fare del suo corpo:

Sulla base di tutte le informazioni sul vaccino, ho deciso di non vaccinarmi. Questa è la mia posizione. Cambierà o no? Non lo so, tutto sta cambiando abbastanza velocemente, vedremo cosa decideranno i governi. In questo momento non sento di averne bisogno per proteggere il mio corpo e non mi sento una minaccia per gli altri. Che tu sia vaccinato o meno, puoi comunque trasmettere il virus. Questa è la mia posizione e, per il resto, la mia mente è completamente aperta. Tutto è possibile. Un uomo saggio (il filosofo greco Socrate ndr.) disse molto tempo fa: “Io so di non sapere”. Tengo la mente aperta e cerco sempre di imparare.

Dunque niente di nuovo, ma Djokovic così conferma la sua contrarietà al vaccino e di conseguenza Nole conferma pure di non essere disposto a compromessi. Così rischia seriamente di non prendere parte a tanti tornei, la prima assenza di rilievo sarà Indian Wells. Ma rischia il forfait pure al Roland Garros. E chissà se giocherà gli Internazionali d'Italia, le polemiche sulla sua presenza non mancano e sono già molto forti.