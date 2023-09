Cosa serve all’Italia per qualificarsi in Coppa Davis: risultati e combinazioni contro il Cile L’Italia è in una situazione molto complicata in Coppa Davis, ma battendo Cile e Svezia potrebbe avere ancora la possibilità di qualificarsi per le Finals di Malaga. I risultati e le combinazioni utili all’Italia di Volandri.

A cura di Alessio Morra

Sembrava, anzi era, un girone piuttosto abbordabile e invece il Girone A delle Finals di Davis è diventato un Everest da scalare per l'Italia, che perdendo 3-0 con il Canada nella prima giornata si è messa in una scomodissima posizione e non può più sbagliare. Con il Cile bisogna vincere, ma anche riuscendoci toccherebbe fare attenzione a ciò che accadrà sabato in Cile-Canada. A Bologna capitan Volandri e i suoi ragazzi dovranno provare a essere perfetti nelle ultime due rimanenti sfide. Ma quali sono i risultati utili all'Italia? E quali sono le combinazioni favorevoli agli Azzurri per qualificarsi per i quarti di finali della Coppa Davis in programma a novembre?

La situazione, allo stato attuale delle cose, è la seguente. Il Canada ha vinto due partite su due (entrambe per 3-0). Il Cile ha battuto 3-0 la Svezia, che è già fuori da tutto. L'Italia ha perso con i canadesi e affronterà prima i sudamericani e poi domenica gli svedesi. Per qualificarsi la squadra italiana deve vincere entrambe le partite, ma anche con due successi la qualificazione non sarebbe scontata. Per questo c'è bisogno di ingranare la marcia e tocca iniziare subito contro il Cile di Jarry e Garin.

La stella del Canada è il giovane Gabriel Diallo, che gioca da numero uno.

Quali risultati servono all'Italia contro il Cile

Il regolamento è chiaro: le prime due di ogni girone si qualificano per i quarti di finale, la Final Eight di Malaga. L'Italia quindi può passare anche come seconda. Battere il Cile è fondamentale. Perché in caso di sconfitta è eliminazione certa. La situazione è talmente intricata che nemmeno il Canada, detentore, con due vittorie e sei successi in sei incontri disputati può dirsi totalmente al sicuro. Per l'Italia di Volandri vincere 3-0 sarebbe l'ideale.

Se l'Italia batte il Cile la Svezia e il Canada supera i cileni Musetti e compagni sono qualificati ai quarti come secondi;

In caso di vittoria dell'Italia per 3-0 su Cile e Svezia e di 3-0 del Cile al Canada ci sarebbe una perfetta parità di match vinti/persi e varrebbe la differenza set. Servirebbero calcoli approfonditi e successi netti per essere in una posizione ideale.

Se l'Italia perde con il Cile è eliminata dalla Coppa Davis;

Cosa serve all'Italia per qualificarsi alle Finals di Davis

Vincere 3-0 sarebbe perfetto perché l'Italia si metterebbe al riparo da sorprese sgradite e dall'eliminazione sabato sera, dopo Canada-Cile, e si rimanderebbe tutto a Italia-Svezia, che si terrà domenica 17 settembre. Gli Azzurri anche con il 2-1 ai cileni sarebbero in corsa, ma a quel punto sarebbe tutto molto più cervellotico e bisognerebbe poi far un tifo sfegatato per il Canada sabato 16 settembre.

C'è poi l'ipotesi più clamorosa, forse mai verificatasi, che vedrebbe Canada, Cile e Italia tutte e tre con due vittorie e una sconfitta e con 6 match vinti e 3 persi. In quel caso la differenza set sarebbe determinante.