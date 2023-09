Coppa Davis 2023, il calendario dell’Italia: il programma e il tabellone L’Italia sarà in campo nelle Finals di Coppa Davis a Bologna dal 12 al 17 settembre. La squadra guidata dal capitano Volandri, e priva di Sinner e Berrettini, affronterà Svezia, Cile e Canada.

A cura di Alessio Morra

Dal 12 al 17 settembre a Bologna si giocano le Finals della Coppa Davis. L'Italia ospita un intero girone, così come ha fatto lo scorso anno. Sinner ha dato forfait dopo essere stato convocato. Jannik paga le fatiche degli US Open e vuole preservarsi per il resto della stagione. Manca pure Berrettini che a New York ha riportato un infortunio alla caviglia. Ed è stato escluso, dopo essere stato convocato, Fabio Fognini, che ha dato vita a una polemica feroce con il capitano Volandri.

Per qualificarsi alla fase finale, che si disputerà ancora una volta a Malaga nel mese di novembre, l'Italia dovrà arrivare al primo o al secondo posto di questo raggruppamento, che comprende Svezia, Cile e Canada. In TV gli incontri di Davis dell'Italia si potranno seguire sia in chiaro sulla Rai che su Sky. Molto interessanti anche gli altri tre gruppi, con la Spagna che sfida la Svezia.

Il girone dell’Italia di tennis in Coppa Davis 2023

L'Italia sulla carta ha avuto un girone più che abbordabile. A Bologna, come un anno fa, si ripresenta la Svezia, che non ha giocatori classificati tra i primi 100 ATP – è convocato Leo Borg, figlio del mito Bjorn. Poi c'è il Canada, che ufficialmente è campione in carica, ma è assai depotenziato. Manca Auger-Aliassime, c'è Shapovalov, ma Denis non gioca da oltre due mesi. L'avversario più temibile è il Cile, che ha la chance di tornare tra le prime otto dopo tanto tempo e con Jarry e Garin ci crede.

Italia

Canada

Svezia

Cile

Il capitano Filippo Volandri guiderà gli Azzurri nelle sfide di Bologna.

Quando gioca l’Italia, il calendario delle partite

L'Italia inizierà laddove aveva finito. Perché lo scorso novembre a Malaga gli Azzurri vennero sconfitti in semifinale dal Canada. Il 13 settembre a Bologna la contesa inizierà alle ore 15. Due singolari e poi il doppio. Venerdì 15, allo stesso orario, inizierà Italia-Cile. Poi domenica 17 si chiuderà il girone con il match contro la Svezia, l'avversario più debole.

Mercoledì 13 settembre: Italia-Canada (Bologna, ore 15)

Venerdì 15 settembre: Italia-Cile (Bologna, ore 15)

Domenica 17 settembre: Italia-Svezia (Bologna, ore 15)

I convocati dell’Italia per la Coppa Davis: le scelte di Volandri

L'elenco era stato diramato nel mese di agosto dal capitano, che però ha dovuto rivederle. Fuori Berrettini per infortunio e Sinner, affaticato, oltre a Fognini, che ha polemizzato e non poco per la scelta. Musetti e Bolelli gli unici confermati rispetto alla lista iniziale. A loro si sono aggiunti il sempre affidabile Lorenzo Sonego, il doppista Vavassori e il giovane Matteo Arnaldi, entrato nella top 50 ATP.

Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego

Matteo Arnaldi

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Lorenzo Sonego sarà uno dei due singolaristi dell’Italia di Davis.

Il tabellone della fase finale: gli incroci ai quarti

L'Italia è inserita nel Gruppo A ed è la favorita per il primato del girone. Il Gruppo B è composto da Australia, Gran Bretagna, Svizzera e Francia. Mentre quello C vede Spagna, Serbia, Rep. Ceca e Corea del Sud. Il Gruppo D è formato Olanda, Stati Uniti, Finlandia e Croazia.

La vincente del Gruppo A incrocerà nei quarti di Malaga la seconda del Gruppo D, quindi sulla carta una tra Olanda, Croazia e Stati Uniti. La seconda del Gruppo A invece giocherà con la vincente del Gruppo B.

Vincente del girone A contro seconda del girone D

Vincente del girone C contro seconda del girone B

Vincente del girone D contro seconda del girone C

Vincente del girone B contro seconda del girone A

Lo scozzese Andy Murray a 36 anni non rinuncia alla Coppa Davis e sarà in campo a Manchester.

Dove vedere la Coppa Davis in TV e streaming

Gli incontri dell'Italia di Coppa Davis si potranno seguire in diretta TV sulla Rai, che li manderà in onda su Rai 2 o su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Streaming visibile in chiaro su raiplay.it. Ma le tre partite dell'Italia si potranno seguire anche su Sky, che trasmetterà integralmente le Finals e manderà in onda anche gli incontri degli altri gironi, così come Supertennis. Streaming possibile con Sky Go e NOW.