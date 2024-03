Cosa serve a Jannik Sinner per diventare numero 2 al mondo nel ranking ATP già da Indian Wells Jannik Sinner è in semifinale a Indian Wells ed ha la concreta possibilità di diventare già numero 2 della classifica ATP. Sinner effettuerà il sorpasso a Carlos Alcaraz, se lo spagnolo perderà con Zverev nei quarti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo di Indian Wells, le ha raggiunte per il secondo anno consecutivo. Il tennista italiano sabato scenderà in campo nuovamente e proverà ad allungare la sua striscia di vittorie. L'azzurro adesso guarderà con attenzione il match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L'esito di questa sfida potrebbe dargli già ufficialmente il numero 2 della classifica ATP.

Un'altra vittoria per Sinner, che ha ottenuto il sedicesimo successo su sedici in questa stagione. Un percorso netto quello di Jannik (che di vittorie consecutive ne ha 19) che adesso punta alla seconda posizione della classifica mondiale. Il gioco degli scarti permette a Sinner di essere già davanti a Carlos Alcaraz, che il torneo di Indian Wells lo ha vinto lo scorso anno e che per questo non può migliorare il suo punteggio, e che scala i 1000 punti del 2023. Sinner era giunto in semifinale, perse proprio con Alcaraz, e la semifinale l'ha ritrovata, tra l'altro con più punti (da 360 a 400) in virtù delle novità regolamentari.

Ciò significa che Sinner nella classifica aggiornata dopo la sfida dei quarti con Jiri Lehecka ha 8310 punti, e ha la concreta possibilità di diventare numero 2 al termine del torneo. Sarà così già stanotte nel caso in cui Alcaraz sarà sconfitto da Zverev, che lo ha battuto nell'ultima sfida, quella degli Australian Open, pure a Melbourne era per i quarti di finale.

Alcaraz, avendo i punti in scadenza di Indian Wells, di punti attualmente ne ha 8005 e quindi per mantenere la seconda posizione deve ottenere un risultato migliore rispetto a Sinner in questo torneo. Semplicemente, considerando anche il tabellone, resterà numero 2 ATP, se batterà Zverev e supererà Sinner in semifinale (giocherebbero sabato).

Sinner numero 2 ATP in caso di sconfitta di Alcaraz: cosa serve a Jannik

Se il campione di Wimbledon invece sarà sconfitto da Zverev non potrà a Indian Wells superare l'altoatesino, che avendo battuto Lehecka è irraggiungibile pure da Medvedev, che in nottata sfiderà Holger Rune. In caso di successo su Zverev, Alcaraz salirebbe a 8205 punti, ma resterebbe dietro. E ciò significa che per il secondo posto sarebbe determinante la semifinale Sinner-Alcaraz, la questione sarebbe semplicissima: chi vince è numero 2, con Djokovic distante ma non troppo.

Sinner diventa numero 2 ATP se Alcaraz perde con Zverev nei quarti

Jannik sorpassa Alcaraz dopo il torneo di Indian Wells se batte Carlos in semifinale

Se Alcaraz vincerà con Zverev e Sinner manterrà il numero 2 della classifica ATP