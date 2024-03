Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi in semifinale a Indian Wells in TV e streaming Sinner-Alcaraz è la semifinale più attesa a Indian Wells. In campo scenderanno il numero 3 e il numero 2 della classifica ATP. L’incontro di Jannik inizierà alle ore 21:30. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano oggi nella semifinale del torneo di Indian Wells. L'incontro si disputerà alle 21:30 ora italiana e si potrà seguire in diretta TV su Sky, che lo trasmetterà in esclusiva. Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW. Sinner ha vinto tutte le 16 partite disputate nel 2024, l'ultima contro Lehecka nei quarti, e affronta uno dei suoi grandi rivali, al quale contende anche il secondo posto nella classifica ATP. Chi vince volerà in finale contro uno tra Medvedev e Paul.

Jannik Sinner va alla ricerca della ventesima vittoria consecutiva nella sfida con Carlos Alcaraz e del secondo titolo 1000 della sua carriera. Sinner vincendo supererebbe anche lo spagnolo in classifica e diventerebbe numero 2 della classifica mondiale. Chi vincerà sfiderà domenica in finale Daniil Medvedev e Tommy Paul, che ha sfruttato l'eliminazione di Djokovic.

La semifinale che vedrà protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Indian Wells è in programma oggi, nella serata di sabato 16 marzo, e inizierà alle 21:30 ora italiana. Il match apre il programma del campo centrale, a seguire ci sarà l'altra semifinale che disputeranno Daniil Medvedev e Tommy Paul.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV? La partita verrà mandata in onda in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203), telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Non è prevista in alcun modo la diretta TV in chiaro. La semifinale tra Sinner e Alcaraz sarà visibile anche in streaming su Sky GO, per abbonati Sky. Diretta disponibile anche su NOW.

Sinner e Alcaraz si sono affrontati sette volte. Jannik è in vantaggio 4-3 nei confronti diretti ed ha soprattutto vinto le ultime due sfide. Carlos si è imposto nella prima sfida, a Bercy nel 2021. Sinner ha pareggiato i conti a Wimbledon 2022, poi ha sconfitto lo spagnolo nella finale di Umago nel 2022. Alcaraz ha poi vinto sul cemento nei quarti degli US Open 2022, annullando un matchpoint, e nelle semifinali di Indian Wells dello scorso anno. Sinner ha vinto in semifinale a Miami e poi nel 500 di Pechino. Stasera ci sarà l'ottava sfida.