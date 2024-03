Quando si gioca Sinner-Alcaraz in semifinale a Indian Wells, orario TV e dove vedere il prossimo incontro Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz in semifinale al torneo di Indian Wells 2024. La partita tra numero 2 e numero 3 del tennis mondiale non si giocherà oggi, ma sabato 16 marzo con orario ancora da definire. Diretta TV, non in chiaro, su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Redazione Sport

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo di Indian Wells 2024. Il mondo del tennis attende con trepidazione l'ottavo incontro tra i due, da sempre rivali sul campo ma grandi amici fuori. In palio non solo la finalissima, contro uno tra Medvedev e Paul, ma anche il secondo posto nel ranking ATP: chi vince sarà il nuovo numero 2 al mondo dietro a Djokovic. La partita non si giocherà oggi, ma domani, sabato 16 marzo, con orario ancora da definire, ma comunque non prima delle ore 19 in Italia. Sarà possibile seguire l'evento in TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW, mentre non è prevista diretta in chiaro.

Sinner-Alcaraz in semifinale a Indian Wells 2024, quando si gioca

La semifinale Sinner-Alcaraz si giocherà sabato 16 marzo, nella serata italiana a causa delle otto ore di fuso con Indian Wells. L'orario dell'incontro è ancora da ufficializzare: nel caso sarà il primo match di giornata, la sfida comincerà alle ore 19. Per entrambi è previsto un giorno di riposo dopo le fatiche dei quarti: Sinner ha avuto la meglio su Lehecka, mentre Alcaraz ha eliminato Zverev dopo l'invasione delle api in campo.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in diretta TV e streaming

Sinner-Alcaraz in semifinale a Indian Wells 2024 sarà trasmessa in diretta TV su Sky, l'emittente che in Italia ha l'esclusiva sui tornei Masters 1000. La sfida sarà disponibile, per gli abbonati, sui canali 201 e 205 (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) della piattaforma satellitare. Non è prevista diretta in chiaro per l'incontro, che sarà possibile seguire anche in streaming su Sky Go e NOW su tutti i dispositivi compatibili.

Sinner contro Alcaraz in semifinale a Indian Wells: i precedenti

Quello tra Sinner e Alcaraz in semifinale a Indian Wells sarà l'ottavo incontro tra i due, ennesimo atto di una rivalità ancora nuova ma già esaltante ai massimi livelli del tennis mondiale. Il bilancio, al momento, vede Jannik avanti con quattro vittorie rispetto alle tre di Alcaraz. In gioco, oltre che la finale, c'è anche la seconda posizione nel ranking ATP: chi esce vincitore dalla sfida sarà il nuovo numero 2 al mondo alle spalle di Djokovic.

Un anno fa, sempre in semifinale, a Indian Wells fu Alcaraz ad avere la meglio. Qualche settimana più tardi, sul cemento di Miami, la rivincita di Jannik. Nell'ultimo incontro tra i due, ad ottobre 2023, è stato Sinner ad imporsi nettamente, aggiudicandosi la semifinale del torneo di Pechino (poi vinto contro Medvedev) in due set. In generale l'inerzia degli ultimi incroci è dalla parte del tennista italiano, che ora punta alla finalissima di Indian Wells e al numero 2 del ranking ATP.