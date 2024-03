Sinner-Lehecka oggi a Indian Wells, orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming Sinner-Lehecka è la partita degli ottavi di finale di Indian Wells in programma oggi giovedì 14 marzo. Non inizierà prima delle 19 ora italiana. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sinner-Lehecka è la partita dei quarti di finale di Indian Wells. Si gioca oggi alle 19 ora italiana, diretta TV in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Sinner è reduce dalla vittoria su Shelton ed è favoritissimo. Jannik è testa di serie numero 3 e affronta il 23enne giocatore della Repubbica Ceca, 32° giocatore del ranking ATP, per la prima volta sul circuito ATP. In palio c'è un posto in semifinale contro uno tra Alcaraz e Zverev.

Jannik Sinner è nella parte bassa del tabellone, tecnicamente presidiata da Alcaraz con cui lotta per la seconda posizione in classifica. Senza Djokovic, nella parte alta il giocatore con la classifica migliore è Daniil Medvedev. Il tennista italiano sta dando spettacolo a Indian Wells, con i tifosi americani in delirio per il suo stile, oltre che per il suo tennis.

A che ora gioca Sinner contro Lehecka oggi a Indian Wells: orario e programma

La partita tra Sinner e Lehecka valida per i quarti di Indian Wells è in programma oggi, nella serata di giovedì 14 marzo, e inizierà alle 19, ora italiana. Il match è il primo in programma sul secondo campo, con quello tra Potapova e Kostyuk programmato sul centrale. Dalle 23 Carlos Alcaraz sfiderà Alexander Zverev. Mentre la numero 1 WTA Iga Swiatek se la vedrà con Caroline Wozniacki.

Dove vedere Sinner-Lehecka in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Lehecka in TV? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. La diretta TV non sarà disponibile in chiaro. Il confronto tra Sinner e Lehecka si potrà vedere anche in streaming su Sky GO, app per gli abbonati Sky. Diretta disponibile anche su NOW, la piattaforma live on-demand che consente di comprare il singolo biglietto dell'evento.

I precedenti tra Sinner e Lehecka, e il prossimo avversario ai quarti di Indian Wells

Sinner e Lehecka non si sono mai affrontati a livello del circuito ATP. C'è però un antico precedente a livello challenger. Cinque anni fa nel torneo di Ostrava un Sinner ancora minorenne batté in due set Lehecka. In palio in Sinner-Lehecka le semifinali contro uno tra Alcaraz e Zverev.