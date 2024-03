Chi è Jiri Lehecka, il tennista che affronterà Sinner a Indian Wells Jiri Lehecka affronterà Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo 1000 di Indian Wells. Il giocatore della Repubblica Ceca è numero 32 ATP, ha sfidato già una volta Sinner, che lo batté in due set. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Indian Wells. Fin qui l'altoatesino ha vinto tutte le partite del 2024 e giovedì affronterà Jiri Lehecka, giovane tennista della Repubblica Ceca in grande crescita e che ha sconfitto in California due tennisti di alto livello: il numero 5 Rublev e il greco Tsitsipas. Sinner è favoritissimo, ma Lehecka è comunque un avversario insidioso.

Lehecka è un tennista di ventidue anni, ha raggiunto già i quarti Slam ed ha vinto un titolo ATP, due le finali. In California sta accumulando ulteriori punti che lo lanciano al 27° posto. Ufficialmente non ci sono precedenti nel circuito maggiore. Ma nel 2019 Sinner, ancora minorenne, vinse in due set con Lehecka in un torneo challenger.

Chi è Jiri Lehecka, il tennista ceco che sfiderà Sinner

Nato a Mlada Boleslav l'8 novembre 2021, il giocatore della Repubblica Ceca diventa professionista nel 2017 ma fa tanta fatica a scalare la classifica. Due anni dopo esordisce in Coppa Davis. Ma è solo nel 2022 che riesce a entrare nella top 100, grazie alla semifinale dell‘ATP 500 di Rotterdam. Il 2023 è l'anno in cui sboccia e si fa notare con i quarti agli Australian Open. Poi semifinale a Doha, una serie di piazzamenti, con su tutti gli ottavi a Wimbledon. In estate raggiunge la finale a Winston-Salem.

Nel 2024 è partito vincendo l'ATP 250 di Adelaide e attualmente è il numero 17 della Race, la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare. A Indian Wells ha battuto il numero 5 ATP Rublev e poi Tsitsipas, ora c'è Sinner.

La carriera di Lehecka: i titoli vinti

Il tennista ceco è in grande crescita. In carriera finora ha vinto un solo titolo ATP, che ha conquistato a gennaio, quando ad Adelaide in finale ha sconfitto Jack Draper. Le finali disputate sono due, l'altra l'ha disputata e persa a Winston-Salem nell'agosto 2023. A livello Slam il miglior risultato sono i quarti di finale agli Australian Open del 2023. Attualmente è il numero 32, ma i successi ottenuti a Indian Wells lo proiettano nuovamente tra i primi 30, il suo best ranking è 23. In carriera ha ottenuto 57 vittorie e 53 sconfitte.