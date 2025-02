Cosa farà Sinner nei 3 mesi di squalifica: allenamenti vietati col suo team, dovrà fittare un campo

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Cosa potrà fare Jannik Sinner nei 3 mesi di squalifica per l'accordo con la WADA? Il tennista numero uno al mondo salterà i tornei in programma fino al 4 maggio, ma potrà tornare all'attività di "allenamento ufficiale" dal 13 aprile 2025. Cosa vuol dire questo? Sinner potrà comunque allenarsi fino a questa data, in che modo e con chi, oppure dovrà restare fermo? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sinner squalificato, non potrà giocare e nemmeno allenarsi ufficialmente

Durante il periodo della sospensione Jannik non scenderà in campo nei due Masters 1000 americani di Miami e Indian Wells, ovvero il Sunshine Double, quello di Madrid oltre ai 500 di Doha e Monaco di Baviera. Un frangente in cui perderà tutti i punti da difendere, con il mantenimento del primato che dipenderà anche dai risultati dei suoi principali rivali, ovvero Alcaraz e Zverev. In questo frangente però il tennista italiano non potrà allenarsi in modo ufficiale.

Cosa potrà fare Sinner nei tre mesi di squalifica

Questo significa che Jannik Sinner potrà lavorare ma solo in linea con determinate condizioni. Non potrà infatti allenarsi regolarmente come fatto fino a poche ore prima fa, quando pensava di poter competere a Doha. Questo perché la sospensione gli impedisce di entrare in strutture ufficiali, sia in occasione dei tornei che anche per sessioni di allenamento. Tutto comporta l'impossibilità di utilizzare circoli tesserati, palestre, o campi di allenamento affiliati alla Federazione nazionale o da una società che è membra di quella Federazione o è finanziato da un'agenzia governativa. Dove si può allenare dunque eventualmente Sinner? Solo in strutture private. Dovrà dunque fittare un impianto, oppure trovare qualcuno che gli metta a disposizione un campo.

Con chi si allenerà Sinner durante la sospensione

Inoltre il tennista numero uno al mondo dovrà sempre lavorare con al suo fianco persone che non appartengono alla federazione o non sono tesserate. Questo implica che non potrà essere in campo con i suoi coach, e l'intero suo team ovvero anche il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio. Con chi si potrà allenare dunque il numero uno al mondo? Solo con persone che non siano tesserate, ovvero sparring partner che non sono tesserati, anche a livello internazionale.

Una situazione che di certo non gli impedirà di trovare il modo comunque di tenersi in forma almeno fino a poco meno di un mese prima del suo ritorno in campo. Al contrario di altri sport, come alcune attività di ginnastica o il salto con gli sci per esempio, è comunque possibile lavorare in forma "privata" e non ufficiale. Dal 13 aprile infatti Jannik Sinner potrà regolarmente tornare ad allenarsi con Vagnozzi, Cahill e tutto il suo team in campo, in qualsiasi struttura. Questo prevede l'articolo 10.14.2 del Codice mondiale antidoping.