Brad Pitt vuole dire un'ultima cosa prima di finire l'intervista al TG1: "Jannik Sinner" Brad Pitt chiude l'intervista sul suo ultimo film e a sorpresa vuole dire qualcosa su Jannik Sinner. Un saluto a sorpresa da parte della star di Hollywood nei confronti del numero uno del tennis.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner è tornato a giocare e in un attimo gli occhi di tutto il mondo sono nuovamente sul campione italiano. Dagli Internazionali di Roma passando per il Roland Garros fino alla delusione di Halle, l'altoatesino ora è concentrato su Wimbledon. Un torneo atteso da tanti tifosi di tutto il mondo che attendono con ansia una sua vittoria dopo il caos squalifica. Tutti, anche le star di Hollywood come Brad Pitt. L'attore, protagonista nel ruolo di Sonny Hayes in “F1: Il film”, presentando il suo ruolo in questa nuova pellicola, ha parlato a gran sorpresa anche di Sinner.

Non proprio un pensiero, una frase o una considerazione, ma un semplice saluto che fa capire ulteriormente l'importanza mondiale raggiunta da Sinner nel corso di questi ultimi anni. Nel corso di un'intervista rilasciata al TG1 in cui Brad Pitt ha presentato proprio il suo film, l'attore al momento dei saluti finali ha voluto menzionare proprio Sinner. "Un saluto speciale al n. 1 del mondo Jannik Sinner: è fantastico". Un semplice saluto dal profondo significato che fa capire il livello di importanza e notorietà raggiunto da Sinner il quale ha catturato totalmente gli appassionati di tennis in ogni parte del mondo.

Le altre star del mondo dello spettacolo vicine a Sinner

Brad Pitt è solo l'ultimo dei personaggi famosi nel mondo dello spettacolo il quale ha espresso ammirazione nei confronti di Sinner. In tanti infatti, con un gesto, una frase, ma anche condividendo un momento, hanno contribuito a far accrescere la popolarità di Sinner. Uno dei primi nel 2023 fu Jamie Foxx. La stella di Hollywood protagonista di tanti film di successo, con all’attivo anche una carriera da cantante, che gli ha permesso anche di vincere un Grammy, ha anche una grande passione per lo sport e in particolare per tennis. Ebbene celebre fu la partecipazione di Sinner ad una festa organizzata su uno yacht nei pressi di Miami proprio con Jamie Foxx.

Come lui anche Seal, uno degli cantanti britannici più importanti di questi ultimi anni, vincitore di quattro Grammy Award che si rese protagonista di un lungo abbraccio con l'altoatesino vincitore allora dell'US Open 2024, secondo Slam vinto in carriera. Da tempo, l'artista inglese è molto vicino al n. 1 al mondo del tennis, al punto che non solo lo segue sugli spalti ma è addirittura ospite del box del tennista italiano. Gesti, segnali e momenti che fanno capire ulteriormente quanto sia diventata importante nel panorama sportivo, artistico e culturale, la figura di Sinner. Da non dimenticare anche il recente duetto musicale che Sinner ha prodotto con Andrea Bocelli.

Sinner a una festa in barca con Jamie Foxx.

Di cosa parla il nuovo film di Brad Bitt ambientato nel contesto della Formula 1

Nel caso di Brad Pitt invece il suo ultimo film non parlerà di tennis ma bensì di Formula 1. Ecco perché è sembrato strano che in un contesto del genere l'attore volesse fortemente tirare in ballo Sinner, anche solo con un semplice saluto. Brad Pitt nella sua ultima proiezione cinematografica da protagonista vestirà i panni di un pilota ritirato ma pronto a tornare nel mondo della Formula 1 insieme a Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris). Un film che promette spettacolo essendo girato durante eventi reali di Gran Premi con veri piloti e team di F1.