L'abbraccio tra Seal e Jannik Sinner: come nasce l'amicizia tra il cantante e il n.1 al mondo di tennis Dopo la vittoria degli Us Open 2024 Jannik Sinner ha abbracciato anche Seal: come nasce l'amicizia tra il cantante e il tennista più forte del mondo.

A cura di Francesco Raiola

L'abbraccio tra Sinner e Seal agli Us Open 2024 (ph Al Bello/Getty Images)

Non è passato inosservato la presenza e soprattutto il lungo abbraccio tra il cantante e produttore inglese Seal e Jannik Sinner, vincitore dell'US Open 2024, secondo Slam vinto in carriera ed entrambi quest'anno. Da tempo, l'artista inglese è molto vicino al n. 1 al mondo del tennis, al punto che non solo lo segue sugli spalti ma è addirittura ospite del box del tennista italiano, dove sono presenti gli allenatori, la compagna – la tennista Anna Kalinskaya -, la famiglia e gli amici più stretti. Dopo la vittoria in tre set contro l'americano Taylor Fritz, infatti, Sinner è corso ad abbracciare tutte le persone che erano nel box, coloro che gli sono state vicine in questi mesi difficili, dopo il caso doping e l'assoluzione.

Chi è Seal, cantante da 4 Grammy

Seal è uno degli artisti britannici più importanti di questi ultimi anni, vincitore di quattro Grammy Award e autore di brani come Kiss from a Rose, Crazy e Stand By me, tra le altre, nonché di un duetto con Mina in Get You There. Grande appassionato di tennis, in questi mesi spesso è stato possibile vederlo legato proprio a Sinner e ieri i due si sono abbracciati a lungo – e sui social questo abbraccio è diventato virale – con il cantante che gli ha ripetuto più volte: "Bravo". Qualche giorno fa, in un'intervista che Seal ha dato ad Andy Roddick per il suo Served Podcast, il cantante ha spiegato cos'è che gli piace tantissimo di Sinner, parlando di qualcosa che va oltre la tecnica del campione italiano.

Le parole di Seal sull'equilibrio di Sinner

"Puoi imparare tanto da lui, non solo come tennista ma proprio come atleta, e soprattutto non solo riguardo il tennis ma anche la vita. Quando penso a lui penso all'equilibrio, che è ciò che cerco di raggiungere di più nella mia vita. Sinner è uno degli individui più equilibrati che abbia mai incontrato, nel suo gioco ma soprattutto fuori dal campo, nel suo approccio filosofico al tennis" ha spiegato, parlando anche di come i grandi campioni siano tali anche grazie alla loro capacità di concentrazione che riescono a mantenere per tutto il corso dei tre o dei cinque set di una partita di tennis.

Come si sono conosciuti Sinner e Seal

I due si sono incontrati qualche anno fa a New York tramite un amico comune e da allora sono rimasti in contatto. Durante una delle conferenze stampa dello US Open del 2023, a una domanda proprio sulla nascita della loro amicizia, Sinner rispose così: "Penso di averlo incontrato due anni fa, non lo conoscevo, la prima volta che ci siamo incontrati è stato proprio qui. Abbiamo parlato un po'. È ovviamente un cantante incredibile, ma soprattutto è una persona molto, molto piacevole con cui stare". Insomma i due spiegano spesso che la loro amicizia nasce dal tennis ma va anche oltre: "È bello condividere un po' di momenti diversi, no? Non solo parlando di tennis".

Impossibile non amare Sinner

"Jannik è la dimostrazione che puoi avere tutto, essere al top del mondo e avere ancora compassione, equilibrio, amore e comprensione della fortuna della tua posizione – ha detto Seal, nelle parole riportate dalla Associated Press e riprese dal Washington Post – e quindi usarla nel modo più positivo e bello". "Affrontare un americano allo US Open non può mai essere facile – ha continuato il cantante – ma devo dire che il pubblico di New York è molto competente quando si tratta di tennis e penso che abbiano avuto rispetto e simpatia per Jannik, che è un ragazzo impossibile da non amare".