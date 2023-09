Ben Shelton sorpreso a bere alcolici dopo la Laver Cup: “Ma sei abbastanza vecchio per farlo?” Ben Shelton scatenato nei festeggiamenti per la vittoria della Laver Cup da parte del team World. Il suo ricorso allo champagne non è passato inosservato.

A cura di Marco Beltrami

Il Team World dopo anni di delusioni si è finalmente tolto un'altra soddisfazione alla Laver Cup battendo per il secondo anno consecutivo il Team Europe. Protagonista assoluto in campo e fuori nel suggestivo torneo di tennis a squadre Ben Shelton che ha vissuto un finale di stagione di grande livello.

Il tennista americano reduce dalla semifinale degli US Open persa contro Novak Djokovic, con tanto di polemiche annesse per la famosa esultanza con la telefonata "rubata" dal serbo, ha messo la sua firma sulla vittoria della squadra allenata da McEnroe. Shelton infatti ha vinto in doppio con Felix Auger-Aliassime contro Gael Monfils e Hubert Hurkacz, concedendo poi il bis in coppia con Frances Tiafoe contro Hubert Hurkacz e Andrey Rublev.

Festa grande e champagne a fiumi negli spogliatoi del team world dopo il trionfo, con i video dei festeggiamenti finiti poi sui social. Tra i più scatenati anche Shelton che non si è tirato indietro, approfittando del clima di entusiasmo per celebrare il titolo con gli alcolici. Tutto è stato immortalato in una storia pubblicata poi su Instagram dalla compagna di Taylor Fritz.

Nel video si può notare Shelton alle prese con un bicchiere di champagne, e in sottofondo si sente la domanda di Margon Riddle: "Sei abbastanza grande per bere?". A quel punto tra una risata e l'altra Ben ha risposto "in Canada". Una risposta per certi versi sarcastica che fa riferimento ad una situazione curiosa.

Il tennista americano infatti in patria non avrebbe potuto bere quella bevanda per questione di giorni. Le leggi sul consumo di alcol negli Stati Uniti vietano a chiunque abbia meno di 21 anni di consumare alcolici. Ecco allora che Shelton che spegnerà le 21 candeline il 9 ottobre non avrebbe potuto scatenarsi con i drink per questione di giorni. Al contrario a Vancouver in Canada (sede della Laver Cup), l'età legale per gli alcolici è 19 anni, e quindi tutto è perfettamente in regola.

Un'occasione d'oro per Shelton che poi si è presentato in conferenza stampa visibilmente "provato" dai festeggiamenti, con gli occhiali da sole a cercare di nascondere gli effetti delle bizze. I compagni lo hanno osservato divertiti.