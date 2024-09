video suggerito

ATP Shanghai, il tabellone maschile del Masters 1000 di tennis: Sinner con Alcaraz e Medvedev Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai: per Sinner possibile semifinale con Alcaraz e finale con Djokovic. Torna in campo Berrettini, con derby Fognini-Darderi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sorteggiato il tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai in programma dal 2 al 13 ottobre sul cemento cinese. Jannik Sinner testa di serie numero 1 inizierà la sua avventura al secondo turno contro uno tra Daniel e un qualificato, con la prospettiva di un'intrigante semifinale con Alcaraz dopo un quarto con Medvedev. Tanti gli italiani in campo: Berrettini, reduce dal ritiro a Tokyo per infortunio agli addominali, Fognini, Darderi (che si sfideranno nel derby), Musetti, Cobolli, Sonego e Nardi. Rientra anche Djokovic che potrebbe sfidare Sinner solo in un'eventuale finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Rolex Shanghai Masters 2024

Il tabellone aggiornato del torneo di Shanghai: Sinner potrebbe incrociare Alcaraz in semifinale

Jannik Sinner inizierà il Masters di Shanghai al secondo turno contro uno tra Taro Daniel e un qualificato. Percorso non semplice per il numero uno al mondo che potrebbe incrociare: Shelton agli ottavi, Medvedev ai quarti e, soprattutto, Alcaraz in semifinale. In finale poi possibile incrocio con Djokovic o Rublev.

Per quanto riguarda gli altri italiani, interessante derby tra Fognini e Darderi. Musetti inizierà al 2° turno con uno tra Goffin o Duckworth, Cobolli dopo il bye del 1° turno, sfiderà o Wawrinka o Mpetshi Perricard. Berrettini giocherà contro O'Connell, Sonego con un qualificato e Nardi con Muller. Arnaldi se la vedrà invece con uno tra Mannarino e un qualificato al 2° turno.

Il calendario completo del torneo: date e programma

Il calendario completo del torneo Masters 1000 di Shanghai che inizierà mercoledì 2 ottobre e finirà domenica 13 ottobre con la finale:

Mercoledì 2 ottobre: primo turno

giovedì 3 ottobre: primo turno

venerdì 4 ottobre: secondo turno

sabato 5 ottobre: secondo turno

domenica 6 ottobre: terzo turno

lunedì 7 ottobre: terzo turno

martedì 8 ottobre: quarto turno

mercoledi 9 ottobre: quarto turno

giovedì 10 ottobre: quarti

venerdi 11 ottobre: semifinali

sabato 12 ottobre: semifinali

domenica 13 ottobre (ore italiane 10.30): finale singolare