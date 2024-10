Sinner travolge Taro Daniel, i cinesi impazziscono per il gesto con la raccattapalle: un gentiluomo

video suggerito

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno del torneo 1000 di Shanghai grazie al successo sul giapponese Taro Daniel. Sinner durante l'incontro ha mostrato, per l'ennesima volta, la sua grande signorilità, stavolta nei confronti di una raccattapalle.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner vince subito a Shanghai. Il numero 1 della classifica ATP ha sconfitto nel match d'esordio in due set il giapponese Taro Daniel, piegato con il punteggio di 6-1 6-4. Ma più che per il successo, che appariva scontato, Sinner ha strappato applausi per uno splendido gesto nei confronti di una raccattapalle, colpita involontariamente da Daniel e che nonostante il dolore stoicamente è rimasta in campo.

Sinner batte Daniel ed è al terzo turno di Shanghai

Sinner ha avuto vita facile con Daniel, non poteva essere altrimenti. Il divario tra i due è enorme. Ma sul campo Jannik ha regalato perle, ha tirato fuori colpi, del suo immenso repertorio, in serie, e li ha sciorinati anche perché a un certo punto, dopo il rapidissimo primo set – 6-1 in 22 minuti – Daniel comincia a giocare all'attacco, così facendo produce una sfilza di passanti e pallonetti d'alta scuola.

Il nipponico non ha mai mollato e nel quinto game è stato eroico nel tenere il servizio, ma dopo un'oretta di gioco, comunque, l'incontro è terminato con il punteggio di 6-1 6-4. Sinner tornerà in campo domenica e se la vedrà con l'argentino Etcheverry, giocatore tenace ma principalmente a suo agio sulla terra.

Sinner è sempre un gentiluomo: Jannik conforta la raccattapalle

Sinner ha conquistato applausi in campo per il successo e per come ha giocato, ma anche per la sua gentilezza, ormai proverbiale. Sul 6-1 1-1 30-40 Daniel forza il servizio, la pallina è fuori ma è soprattutto violenta e colpisce una raccattapalle, presumibilmente a una gamba. Il dolore è forte. Il colpo era sui duecento orari. Non batte ciglio, e pur dolorante resta al suo posto. Si riparte. Daniel sbaglia ed è break, sarà quello decisivo per il secondo set. Jannik invece di ritornare sulla sua panchina, va da quella raccattapalle, si sincera delle sue condizioni, la conforta. La raccattapalle sorride, il pubblico di Shanghai apprezza molto e gli regala un'ovazione. Un bel momento che conferma, anche se non c'era bisogno, la classe del numero 1 ATP.