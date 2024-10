video suggerito

Sinner sorpreso da Etcheverry, Vagnozzi lo bacchetta: "È il 25 del mondo ogni tanto la beccherà anche" Jannik Sinner è sorpreso dal livello del tennis dell'argentino Tomas Martin Etcheverry e Vagnozzi lo bacchetta: "È il 25 del mondo ogni tanto la beccherà anche".

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner è sorpreso dal livello del tennis dell’argentino Tomas Martin Etcheverry e il suo allenatore Simone Vagnozzi lo bacchetta: "È il 25 del mondo ogni tanto la beccherà anche…".

Il numero uno al mondo ha avuto più di qualche problema nella sua seconda uscita del Rolex Shanghai Masters e rivolgendosi al suo angolo ha trovato la pronta risposta del suo coach, che gli ha dettato la linea per i minuti successivi. Sinner da quel momento in poi ha sbagliato pochissimo e si è concentrato molto più sul ‘suo tennis' che su quello dell'avversario.

Dopo aver vinto contro il giapponese Taro Daniel nel primo turno, Sinner ha mostrato più di una difficoltà nel corso della gara contro Etcheverry.

Sinner sorpreso da Etcheverry, Vagnozzi lo bacchetta

Sinner è sorpreso dal modo di giocare di Etcheverry e chiede spiegazioni al suo angolo. A quel punto il suo allenatore Vagnozzi gli risponde in maniera dura e schietta: “Oh, se è 25 del mondo ogni tanto la becca anche eh…”.

Dopo momento in poi il tennista azzurro ne piazza di 3 di fila e si prende il secondo set in maniera prepotente dopo le difficoltà del primo.

Vagnozzi non ha indorato la pillola nei confronti di Jannik: "Smettila di preoccuparti per lui. Concentrati su te stesso". Sinner è tornato al suo posto e ha iniziato a dettare i suoi ritmi, rimettendo il match in equilibrio e portando tutto al terzo set.