Sinner vince in rimonta contro un indemoniato Etcheverry a Shangai: agli ottavi sfiderà Baena o Shelton Sinner ha battuto l’argentino Etcheverry e si è qualificato per gli ottavi del torneo Rolex Shanghai Masters: affronterà il vincitore della sfida tra lo spagnolo Baena e lo statunitense Shelton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner ha battuto in tre set (6-7, 6-4, 6-2) l’argentino Tomas Martin Etcheverry e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Rolex Shanghai Masters: affronterà il vincitore della sfida tra lo spagnolo Carballes Baena e lo statunitense Benjamin Shelton.

Non è stata una partita semplice per il numero uno al mondo, che ha sofferto nei primi due set ma poi è riuscito a rimettere il match sui binari a lui più congeniali e ha portato a casa la vittoria. Sinner è apparso poco ‘fresco' a livello fisico ma è stato molto bravo a rientrare nel match e a farlo suo anche dopo aver sofferto.

Sinner vince in rimonta contro Etcheverry a Shangai

Nel primo set Etcheverry si fa notare per brillantezza fisica e tecnica: questa situazione sembra sorprendere non poco Sinner, e così l'argentino chiude nel migliore dei modi un parziale di altissimo livello. Il numero uno al mondo è apparso sottotono a livello fisico e ha sprecato due set point nel dodicesimo gioco. La partita si è messa in salita per Sinner, calato fisicamente nel finale del set.

Dopo una prima frazione non brillante, l'azzurro ha conquistato il secondo set grazie al break decisivo nel settimo gioco. Etcheverry ha continuato a giocare ad alto livello ma ha concesso qualcosa in più ma in questo set Sinner è stato bravo a limitare il numero degli errori, reggendo meglio lo scambio da fondo e riuscendo ad essere incisivo nei momenti clou.

Il tennista argentino ha disputato una partita di altissimo livello, ma Sinner è stato bravo a restare aggrappato al match nei momenti di difficoltà ed è uscito fuori alla distanza con la sua forza mentale e la qualità nei colpi.

Sinner agli ottavi del Rolex Shanghai Masters

Jannik Sinner eguaglia il risultato dello scorso anno e agli ottavi se la vedrà contro il vincitore della sfida tra lo spagnolo Carballes Baena e lo statunitense Benjamin Shelton.