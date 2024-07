video suggerito

Anche Anna Kalinskaya ha un problema: la fidanzata di Sinner si ritira prima del torneo Poche ore dopo l'annuncio del ritiro di Jannik Sinner dalle Olimpiadi di Parigi, anche la sua fidanzata Anna Kalinskaya ha comunicato l'impossibilità di partecipare al torneo cui era iscritta: la tennista russa ha accusato un problema.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre in Italia non troviamo di meglio che istituire surreali tribunali e allestire tavole rotonde dove tutti sanno di tennis e vita, per cercare in tutti i modi di sporcare l'immagine di un campione specchio di classe, talento, etica del lavoro e pulizia d'animo come Jannik Sinner, succede che anche la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, sia costretta a ritirarsi dal torneo cui era iscritta, prima ancora di scendere in campo per il suo primo match. Se per il 22enne altoatesino la causa della mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi è stata una tonsillite, per la 25enne russa il motivo che le ha fatto dare forfait al torneo WTA di Washington è stato il problema al polso già accusato a Wimbledon.

Anna Kalinskaya durante il match perso per ritiro a Wimbledon contro la Rybakina

Sinner e Kalinskaya fuori assieme a Wimbledon, poi la vacanza in Sardegna

La Kalinskaya a Londra si era ritirata in lacrime nel corso dei quarti di finale contro Elena Rybakina, mentre sulle tribune Sinner la guardava impietrito uscire dal campo sofferente. Il giorno dopo sarebbe toccato a Jannik essere eliminato sempre nei quarti da Daniil Medvedev, interrompendo un cammino parallelo che aveva fatto scrivere in Russia che i due non perdevano mai quando l'uno era sugli spalti ad assistere al match dell'altra e viceversa.

Jannik Sinner in tribuna a Wimbledon per assistere all'incontro della sua fidanzata

Nei giorni successivi al contemporaneo addio a Wimbledon, la coppia si era concessa una breve vacanza in Sardegna, finendo per essere paparazzati al mare, senza peraltro alcun fastidio o voglia di sottrarsi agli obiettivi. Del resto Sinner ha capito ormai che qualcosa deve concedere rispetto alla sua ben nota discrezione e voglia di proteggere la sua privacy: ha raggiunto uno status mondiale che lo tiene costantemente sotto i riflettori anche fuori dal campo.

Sinner e la Kalinskaya in vacanza in Costa Smeralda (Credit: Chi)

Perché Anna Kalinskaya non partecipa alle Olimpiadi di Parigi

Poi è arrivato il forfait doloroso – in primis per lui, non certo per i soloni e moralisti in servizio permanente – che lo ha privato della concreta possibilità di vincere una medaglia olimpica. A Parigi già aveva deciso di non esserci Anna Kalinskaya, che aveva declinato l'invito rivoltole dal Comitato Olimpico Internazionale di gareggiare ai Giochi a titolo individuale, come invece hanno accettato di fare altri tennisti come Daniil Medvedev e Mirra Andreeva a causa del divieto di partecipazione sotto bandiera e inno russi conseguente all'invasione dell'Ucraina.

La tennista russa annuncia il ritiro dal torneo di Washington

La Kalinskaya si era invece iscritta al torneo WTA 500 di Washington per iniziare la stagione sul cemento, ma qualche ora dopo l'annuncio della tonsillite di Sinner, anche lei ha dovuto arrendersi ad un problema fisico, ovvero il riacutizzarsi dell'infortunio al polso che l'aveva fermata a Wimbledon.

Anna ha dunque dato forfait ancora prima del sorteggio del torneo: la speranza per lei è che sia al meglio per i prossimi importanti appuntamenti nordamericani di Toronto e Cincinnati, due WTA 1000.

Anna sta con Jannik dai primi mesi del 2024

Sinner e Kalinskaya nel momento migliore delle loro carriere: il resto è spazzatura

Quanto a tutto il resto – quel chiacchiericcio avvilente secondo il quale avere una vita sentimentale e farsi un bel bagno sotto il sole d'estate possa avere un nesso di causa-effetto rispetto a una tonsillite, se non addirittura condizionare in negativo una carriera – basti una sola considerazione. Jannik e Anna stanno assieme dall'inizio dell'anno ed esattamente in questi ultimi mesi hanno raggiunto i risultati migliori delle loro carriera: Sinner è numero uno al mondo (ma forse qualcuno se n'è dimenticato) ed anche la Kalinskaya ha raggiunto il suo best ranking di sempre, con una prepotente scalata che la vede ora al numero 17 della classifica. Altro che danneggiare le carriere, qua si vola…