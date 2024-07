video suggerito

Cosa vuol dire AIN alle Olimpiadi di Parigi: perchè gli atleti russi e bielorussi sono indicati così Gli atleti russi e bielorussi saranno indicati sotto l’acronimo AIN, Atleti Individuali Neutrali, alle Olimpiadi di Parigi 2024: cosa significa e perché. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle Olimpiadi di Parigi del 2024, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto, il CIO ha imposto diverse restrizioni alla partecipazione di atlete e atleti russi e bielorussi, per via dell’invasione russa in Ucraina. Non potranno partecipare come squadra ma solamente come AIN, ovvero Atleti Individuali Neutrali.

Perché anche la Bielorussia e non solo la Russia? Perché la Bielorussia ha fornito supporto militare alla Russia e ha anche permesso a quest'ultima di utilizzare il suo territorio per organizzare parte dell'invasione.

Sarà la seconda edizione dei Giochi estivi, la quarte considerando anche le invernali, in cui la Russia non sarà presente come paese: a quelle di Tokyo del 2021 venne esclusa per lo scandalo legato al doping di stato e gli atleti parteciparono sotto l'acronimo ROC, dall’inglese Russian Olympic Committee, ma senza la bandiera e l'inno.

Leggi anche Celine Dion incanta alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, brilla vestita di cristalli

Chi sono gli AIN, gli Atleti Individuali Neutrali alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il nome di "Atleti Individuali Neutrali", acronimo AIN, verrà utilizzato per presentare gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi dopo che il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato la loro presenza nei precedenti eventi sportivi a causa dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.

Faranno parte di questo gruppo ben 31 atleti, 16 provenienti dalla Bielorussia e 15 dalla Russia. C'è grande difficoltà da parte di tanti sportivi per questa situazioni: alcuni non parteciperanno con convinzione ai Giochi perché sostengono in maniera piuttosto esplicita il regime russo mentre altri, pur vivendo fuori dal paese, non si sono mai espressi sulla situazione in maniera chiara. Il tennista Andrej Rublëv, ad esempio, era stato l’unico tra gli sportivi russi di alto livello ad esporsi da subito contro la guerra.

Daniel Medvedev.

La Russia esclusa dalle Olimpiadi, atleti senza bandiera e senza inno

La delegazione russa e bielorussa a Parigi non potrà sarà utilizzare la sua bandiera né l'inno, così al suo posto utilizzerà una bandiera raffigurante un emblema circolare AIN e un inno strumentale assegnato dal CIO.

I singoli atleti sono stati selezionati e invitati dalla federazione internazionale di ogni sport e poi da un apposito comitato creato dal CIO. In quanto atleti individuali e non facenti parte di una delegazione, non hanno partecipato alla cerimonia di apertura e non erano presenti nell'elenco delle medaglie ufficiali.

Nel marzo 2024, l'IOC EB ha istituito l'Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP) per valutare l'idoneità di ogni atleta con passaporto russo o bielorusso a partecipare ai Giochi Olimpici 2024 e quella del suo personale di supporto. Tanti atleti invitati hanno rifiutato, altri hanno accettato e saranno a Parigi.

L'AINERP ha esaminato gli atleti in conformità con la decisione dell'IOC EB e i principi stabiliti: sono state prese in considerazione tante informazioni da varie fonti, in particolare elenchi ufficiali di atleti affiliati a club sportivi dell'esercito e delle forze di sicurezza pubblicati sui siti web ufficiali in Russia e Bielorussia.