Alex de Minaur lancia un appello pubblico per lui e la fidanzata Katie Boulter: “Per favore”

Il tennista australiano Alex de Minaur ha lanciato un appello agli organizzatori dello US Open per concedere a lui e alla fidanzata Katie Boulter una wild card.

Martedì gli organizzatori dello US Open hanno presentato l'elenco ufficiale delle prime 14 coppie ammesse nel tabellone dell'attesissimo doppio misto, che da quest'anno stravolgerà regole e format diventando di fatto una ricchissima esibizione che si svolgerà in soli due giorni nella settimana precedente al torneo principale. Niente più specialisti del doppio per lo più anonimi (fatta eccezione per i campioni uscenti, la coppia Errani-Vavassori), ma la volontà di far iscrivere i big del tennis mondiale, attirandoli anche con un montepremi ricchissimo, che prevede che che i vincitori si spartiscano ben un milione di dollari. Alla lista finale mancano le ultime due coppie, per arrivare alle 16 che comporranno il tabellone: lo US Open si è tenuto da parte due wild card ancora da assegnare. Chi vorrebbe esserci a tutti i costi è Alex de Minaur, assieme alla fidanzata Katie Boulter: l'australiano lancia un pubblico appello allo scopo.

Alex de Minaur fa coppia con Katie Boulter anche nella vita: sono fidanzati dal 2020

Il tabellone del doppio misto allo US Open 2025: mancano le ultime due coppie

Il torneo di doppio misto, completamente rivisitato rispetto al passato (tra le regole particolari ci sono set brevi a quattro giochi e niente vantaggi) si giocherà martedì 19 e mercoledì 20 agosto. Le 14 squadre annunciate martedì includono 8 tennisti e 6 tenniste classificati tra i primi 10 in singolare e 9 campioni di singolare di tornei del Grande Slam. Sarà presente anche Jannik Sinner assieme all'americana Emma Navarro. Oltre ai campioni uscenti Errani-Vavassori, la lista include anche l'attuale numero uno al mondo nel doppio femminile Taylor Townsend, che farà coppia con Ben Shelton, e la rediviva Venus Williams, appena tornata a giocare a 45 anni (sarà affiancata da Reilly Opelka).

Queste le 8 coppie iscritte di diritto in base alla classifica combinata del singolare:

Emma Navarro e Jannik Sinner

Paula Badosa e Jack Draper (la spagnola era inizialmente iscritta con Tsitsipas, poi si sono lasciati nella vita e anche in campo)

Iga Swiatek e Casper Ruud

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Amanda Anisimova e Holger Rune

Belinda Bencic e Alexander Zverev

Jessica Pegula e Tommy Paul

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Queste invece le 6 coppie che hanno ricevuto delle wild card:

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz

Madison Keys e Frances Tiafoe

Olga Danilovic e Novak Djokovic

Taylor Townsend e Ben Shelton

Sara Errani e Andrea Vavassor

Venus Williams e Reilly Opelka

Il tabellone a 16 sarà completato con le ultime due wild card, che saranno scelte tra le altre coppie che formavano l'elenco allargato delle prime iscrizioni (ci sono in attesa anche i nostri Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti). Chi non vuole mancare assolutamente è Alex de Minaur, che si era iscritto assieme alla fidanzata, l'inglese Katie Boulter.

L'appello di Alex de Minaur agli organizzatori dello US Open: "Date a me e Katie una wild card"

Il 26enne di Sydney è appena tornato a vincere un torneo dopo un anno di digiuno, trionfando la settimana scorsa a Washington. Adesso lancia un appello agli organizzatori di Flushing Meadows: "Katie e io vorremmo chiedere una wild card, per favore, per favore", è il messaggio postato su X, a corredo del tabellone provvisorio – mancante di due posti – pubblicato dallo US Open. La palla passa adesso all'ultimo torneo stagionale del Grande Slam: sembra davvero probabile che de Minaur-Boulter siano tra i prescelti.