Venus Williams torna in campo e vince a 45 anni: “L’ho dovuto fare per l’assicurazione sanitaria”

Smentendo molti che la davano pronta solo per una figuraccia, Venus Williams ha vinto il match di primo turno a Washington contro Peyton Stearns, di 22 anni più giovane. Dopo la partita, la 45enne campionessa ha scherzato sul motivo del suo ritorno in campo: “L’assicurazione sanitaria”.

Se molti pensavano alla vigilia del match di primo turno a Washington che la 23enne Peyton Stearns, numero 35 della classifica mondiale, avrebbe fatto fare una figuraccia alla 45enne Venus Williams, al suo ritorno in campo dopo 16 mesi dall'ultima partita ufficiale (marzo 2024, sconfitta 6-3/6-3 a Miami da Diana Shnaider), beh, si sbagliavano di grosso. L'ex numero uno al mondo e vincitrice di sette prove del Grande Slam ha vinto in soli due set, col punteggio di 6-3/6-4. Poi nel dopo partita la campionessa californiana ha scherzato sulle motivazioni alla base del suo rientro, citando la necessità dell'assicurazione sanitaria.

La battuta di Venus Williams dopo la vittoria a 45 anni: "Sono dovuta tornare per l'assicurazione sanitaria"

"Sono dovuta tornare per l'assicurazione sanitaria – ha detto la Williams con ironia pari alla sua eleganza in campo, tuttora intatta – perché quest'anno mi hanno informato che sono iscritta con il programma Cobra. Quindi ho iniziato ad allenarmi. Sapete com'è, sono sempre dal medico, quindi ho bisogno di questa assicurazione". Cobra è un programma che consente a chi perde il lavoro o subisce un cambiamento di status lavorativo (come riduzione dell'orario di lavoro) di continuare a usufruire del piano sanitario di gruppo del datore di lavoro per un periodo limitato, generalmente 18 mesi, ma in alcuni casi fino a 36 mesi.

La rivincita su chi aveva criticato il suo ritorno in campo: "Non sapevo se sarei riuscita a colpire una palla"

Ovviamente Venus, il cui patrimonio stimato sfiora i 100 milioni di dollari, non ha certo bisogno di copertura assicurativa, ma dell'adrenalina e dei riflettori evidentemente sì. "Non sapevo se sarei riuscita a colpire una palla o a finire il match", ha spiegato con la medesima ironia – e forse anche con una punta di rivincita verso i suoi detrattori, che avevano criticato la decisione di darle una wild card a Washington, dandola per spacciata – dopo aver battuto sonoramente la Stearns, di ben 22 anni più giovane di lei.

Un successo storico, visto che la Williams con questa vittoria è diventata la seconda tennista più anziana di sempre a vincere un match WTA, superata solo da Martina Navratilova, che vinse a 47 anni a Wimbledon nel 2004 contro Catalina Castaño, battendola con il punteggio di 6-0, 6-1.

L'ultima vittoria di Venus risaliva all’agosto 2023 al Cincinnati Open contro Veronika Kudermetova. Nel match contro la Stearns, la campionessa americana ha servito 9 ace, battendo anche a 180 km/h. Non male per una 45enne…