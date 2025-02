video suggerito

Alcaraz si inchina a Sinner “Jannik è più forte di me, quello che sta facendo è pazzesco” Jannik Sinner non è superiore a Carlos Alcaraz. Questo aveva detto Mouratoglou. Ma il tennista spagnolo è il primo a non essere d’accordo. Alcaraz ha reso merito a Sinner: “Pazzesco quello che sta facendo”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla domanda su chi è più forte tra Sinner e Alcaraz hanno risposto tutti quelli che seguono il tennis nell'ultimo anno. Il suo parere lo ha espresso anche il super coach Patrick Mouratoglou, che ha messo l'italiano e lo spagnolo sullo stesso livello. Parole che hanno generato profonde discussioni. Alla domanda fatidica ha risposto pure Alcaraz che, invece, ha usato parole nette dicendo che oggi Jannik è superiore a lui.

Mouratoglou ha messo sullo stesso piano Sinner e Alcaraz

Nove tornei vinti negli ultimi tredici mesi. Sinner negli ultimi sei mesi ha perso solo due partite, ha appena vinto gli Australian Open ed ha un margine ampio su Zverev e Alcaraz, che lo seguono in classifica. Insomma, Jannik ha dimostrato di essere nettamente il migliore. Non è così per Mouratoglou che su Instagram ha detto: "Jannik non è al di sopra di tutti, non penso che sia superiore ad Alcaraz. Quando Carlos è al suo meglio tra i due c'è una vera partita. Tutti vedono Jannik Sinner come il miglior giocatore del mondo in questo momento, ma non sono d’accordo. È stato dominante, ma ci sono diversi motivi per cui non lo metterei al di sopra di Alcaraz".

Alcaraz non è d'accordo: "Jannik è il migliore"

Il tennista spagnolo, alla vigilia del torneo 500 di Rotterdam, si è presentato sorridente in conferenza stampa e ha parlato anche di Sinner. Alcaraz ha detto di non essere d'accordo con Mouratoglou dicendo che in questo momento Sinner sta dominando: "Jannik ha dimostrato di essere il migliore in questo momento, è pazzesco quello che sta facendo. Capisco che in tanti discutano su chi sia il migliore tra noi due, ma per me e per i tennisti che giocano contro di lui Jannik è sicuramente il più forte. Non sono d'accordo con quanto detto da Mouratoglou. Jannik avrà perso quattro o cinque partite in un anno (sei, ndr.), non ha alti e bassi. In ogni torneo a cui partecipa o arriva in finale o alza il trofeo".

Il super coach commenta le parole di Alcaraz

Mouratoglou, tirando in ballo, non si è fatto problemi a rispondere a quelle parole, scrivendo su ‘X' un laconico e alquanto chiaro: "Classic". Difficile pensare a un altro capitolo sull'annosa domanda. Ma in futuro se ne riparlerà.