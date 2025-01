Il supercoach Patrick Mouratoglou: “Vi spiego perché Sinner oggi non è superiore ad Alcaraz”

video suggerito

Jannik Sinner non solo è il numero 1 ATP, ma è l'assoluto dominatore del circuito del tennis maschile. Ha perso appena sei partite in tredici mesi e ha vinto 36 delle ultime 37 partite giocate. Eppure, nonostante ciò c'è chi pensa che l'italiano non sia il miglior giocatore del circuito. Patrick Mouratoglou, noto allenatore di tennis, che in passato ha seguito anche Serena Williams, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato perché Sinner non è superiore ad Carlos Alcaraz.

Sinner e Alcaraz chi è il più forte?

Mouratoglou per molti è una sorta di guru, è un allenatore di tennis apprezzato, che commenta anche per Eurosport. Il francese in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto una cosa alla Marzullo, si è posto una domanda e si è dato una risposta: "Jannik è superiore a Carlos? Tutti vedono Jannik Sinner come il miglior giocatore del mondo in questo momento, ma non sono d’accordo. È stato dominante, ma ci sono diversi motivi per cui non lo metterei al di sopra di Alcaraz".

"Jannik non è al di sopra di tutti"

Nel video si vede Mouratoglou spiegare perché Sinner, nonostante in questo momento abbia quasi cinquemila punti in più di Alcaraz, non è superiore ad Alcaraz: "Jannik non è al di sopra di tutti, non penso che sia superiore ad Alcaraz. Credo che quando Carlos sia al suo meglio tra i due c'è una vera partita e non ho certezze su chi possa vincere, come me nessuno può dirlo".

Alcaraz è in vantaggio nei confronti diretti

Suffraga la sua tesi prendendo in esame i precedenti, che sono in favore dello spagnolo (avanti 6-4): "I loro incontri sono stati estremamente combattuti, molto incerti, Carlos ha vinto alcune partite importanti contro Sinner, quindi non direi che sia al di sopra".

Mouratoglou spiega perché Sinner è numero 1

Il coach ritiene che loro siano i migliori in assoluto in questo momento e spiega anche perché Sinner in questo momento vince molto di più: "Penso invece che Jannik e Carlos siano al di sopra di tutti gli altri. Carlos sta facendo molti più errori non forzati di Sinner, sta giocando con molti più rischi".

Chiudendo dicendo: "La qualità di Jannik è che gioca ad un ritmo pazzesco senza sbagliare, e questa è davvero la sua risorsa. La risorsa di Carlos è che ha una grande potenza nella racchetta ed è bravo a cambiare ritmo. Jannik è sempre allo stesso ritmo, la sua forza è che è estremamente alto, Carlos commette più errori e questo lo fa sembrare meno dominante nelle partite contro gli altri giocatori, ma ha tanto margine, è pazzesco".