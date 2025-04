video suggerito

Sofia Goggia stringe forte Federica Brignone: “Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio” Bellissimo messaggio di Sofia Goggia a Federica Brignone dopo il grave infortunio: “Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio. Forza Fede!”. Le incomprensioni tra le due regine dello sci italiano sono lontane, c’è solo la voglia di dare tanta carica alla sfortunata vincitrice della Coppa del Mondo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se le parole sono importanti, ce ne sono alcune che lo sono ancora di più, per la persona che le pronuncia. Sono ore drammatiche per Federica Brignone, costretta a letto dopo essere stata operata per la frattura di tibia e perone e la lesione del legamento mediale (poi dovrà finire nuovamente sotto i ferri per la lesione del legamento crociato anteriore), in seguito alla rovinosa caduta nel gigante dei campionati italiani. Sofia Goggia conosce bene quella sofferenza: nel corso della sua carriera ha dovuto affrontare più di un grave infortunio, sa cosa significa doversi operare e trovarsi alle pendici di un'erta ripidissima da scalare. E allora Sofi fa la cosa più naturale, più umana, più potente che ci sia: allunga la sua mano e afferra quella di Fede immobile sul letto, la tira a sé e la stringe forte. "Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio. Forza Fede!", scrive su Instagram.

Il messaggio di Sofia Goggia a Federica Brignone: la risalita sarà dura, ma sono in tanti a soffiare dietro di lei

Un messaggio bellissimo quello della bergamasca, che dà ulteriore carica alla Brignone per mettere già nel mirino un recupero che si annuncia lungo, difficile e doloroso, con la stella polare delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 a guidare il cammino nella notte buia. Sofi è tornata al top dopo essersi fratturata tibia e malleolo nel febbraio dello scorso anno, fu un altro infortunio terribile. Il suo esempio può essere uno sprone ulteriore per Fede nella sua risalita. Del resto parliamo di due campionesse molto diverse, due donne molto diverse, ma accomunate dalla stessa determinazione feroce nell'inseguire la vittoria.

Mai sottovalutare il cuore di un campione, e allora scommettiamo che la valdostana – che compirà 35 anni a luglio – riuscirà a tornare competitiva per la prossima stagione, con l'obiettivo marcato a fuoco dei Giochi invernali che si svolgeranno in Italia (6-22 febbraio 2025). Sembra una vita fa che Fede e Sofi avevano rapporti difficili, con incomprensioni e graffi verbali tra le due, ma già nelle ultime stagioni le cose erano migliorate, finché quest'anno le abbiamo viste spesso sorridere, scherzare assieme e abbracciarsi dopo le gare, a spruzzarsi spumante sui tanti podi che hanno condiviso.

Uno di questi abbracci, quello dello scorso gennaio a Cortina, è stato scelto dalla Goggia per dire tutto quello che serve alla Brignone in questo momento. Il tempo è un vecchio saggio che lavora bene, così come è saggio chi ne sa ascoltare i consigli. "Oggi più che mai, unita a te", dice Sofi. "Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me", è il resto che si può leggere anche se non è scritto, il messaggio che viaggia fino a quella stanza della clinica La Madonnina di Milano.

Poco dopo la Goggia ha postato un secondo messaggio su Instagram: "Noi Lions ti aspettiamo… e poi che Lions saremmo senza la tigre? Forza Fede, siamo tutte con te!".

Ci uniamo anche noi in questo abbraccio forte, che racchiude il meglio del meglio dello sport italiano e mondiale. Forza Fede!