Olimpiadi invernali oggi, programma e risultati dell’Italia a Pechino: Moioli-Visintin per il podio Oggi 12 febbraio in scena l’ottava giornata di gara alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’Italia va a caccia di medaglie soprattutto nello snowboard con la coppia Moioli-Visintin. Prima prova di Discesa Libera sulla pista olimpica per Sofia Goggia.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi, sabato 12 febbraio, va in scena l'ottava giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo le due medaglie di bronzo conquistate da Davide Ghiotto (nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità) e da Dorothea Wierer (nella Sprint 7,5 km individuale del biathlon), l'Italia si presenta al via di questa nuova giornata olimpica con un bottino di 10 medaglie complessive che le valgono il momentaneo nono posto nel medagliere.

Nella notte italiana c'è grande attesa per la prima prova ufficiale della Discesa Libera donne nella quale ci sarà Sofia Goggia che testerà per la prima volta le sue condizioni fisiche sulla pista olimpica in vista della gara di martedì. Per quanto riguarda le medaglie però oggi le speranze azzurre sono affidate soprattutto allo Snowboard cross misto a squadra, con Omar Visintin in coppia con la portabandiera Michela Moioli. Attesa anche per la squadra del curling maschile guidata da Amos Mosaner che sfida la Cina. Le gare di oggi si possono vedere in diretta TV in chiaro su Rai2 e su Eurosport e in streaming su RaiPlay e Discovery+. Sul sito ufficiale dei XXIV Giochi Olimpici invernali e sul sito del CONI il programma completo delle gare.

Snowboard cross mixed team: la coppia Visentin – Moioli a caccia di una storica medaglia

Ad aprire questa ottava giornate di gara delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per l'Italia saranno le due coppie azzurre che prenderanno parte al primo torneo olimpico di snowboard cross mixed team. Due i tandem azzurri al via ai quarti di finale (in programma alle ore 3 italiane): Visentin/Moioli e Sommariva/Carpano tenteranno di staccare il pass per le semifinali (fissate per le 3:30) e per l'eventuale finale dove ci saranno in palio le medaglie (al via alle 3:50).

Prima prova Discesa Libera femminile di Sci Alpino: Sofia Goggia testa le sue condizioni

Non ci saranno in palio medaglie ma per l'Italia la prima delle tre prove della Discesa Libera femminile di Sci Alpino che partirà alle ore 4 sarà molto importante. Gli occhi saranno tutti puntati su Sofia Goggia (che scenderà per undicesima) al debutto sulla pista olimpica a 20 giorni dal grave infortunio rimediato a Cortina per testare le sue condizioni in vista della gara del 15 febbraio nella quale vuole difendere l'oro conquistato quattro anni fa a Pyeongchang.

Curling maschile: l'Italia di Mosaner affronta la Cina a caccia della prima vittoria

Alle ore 7:05 la squadra italiana affronterà la Cina nel terzo match della fase a gironi del torneo olimpico di curling maschile. Amos Mosaner e compagni, dopo le sconfitte rimediate con Gran Bretagna e Svezia, devono assolutamente battere i padroni di casa per mantenere viva la speranza di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Sci di Fondo femminile staffetta 4x5km: le azzurre non sono tra le favorite

Alle 8:30 sarà poi la volta delle fondiste azzurre nella staffetta femminile 4x5km olimpica. La squadra italiana formata da Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz e Lucia Scardoni non è tra le favorite per una medaglia ma spera di sovvertire i pronostici.

Pattinaggio di velocità maschile 500 metri: Bosa e Rosanelli in pista per sorprendere

Alle 9:53 toccherà poi ai pattinatori azzurri David Bosa e Jeffrey Rosanelli che cercheranno di sorprendere nella finale dei 500 metri del pattinaggio di velocità maschile.

Biathlon maschile 10km sprint: Windisch e Hofer possibili outsider

Alle ore 10 comincerà invece la 10km sprint del biathlon maschile nella quale vi saranno ben quattro italiani al via: in gara con la maglia azzurra ci saranno infatti Dominik Windisch, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Thomas Bormolini con i primi due che si candidano al ruolo di possibili outsider.

Salto con gli sci maschile LH individuale: Bresadola unico azzurro sul trampolino olimpico

Bisognerà attendere le ore 12 poi per vedere un altro italiano in gara: è questo infatti l'orario in cui comincerà il programma del primo turno della gara di salto con gli maschile dal trampoli lungo nel quale a rappresentare l'Italia ci sarà il solo Giovanni Bresadola. Su di lui dunque tutte le speranze azzurre in vista della qualificazione alla finale che inizierà alle ore 13.

Pattinaggio sul ghiaccio Rhytm Dance: Guignard-Fabbri tornano in pista per stupire

Alle ore 12 comincerà anche il programma del primo segmento delle gare di danza del pattinaggio sul ghiaccio con la rhythm dance nel quale la coppia italiana formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, dopo aver stupito tutti nella gara a squadre, tenterà di fare lo stesso anche oggi.

Skeleton femminile: Valentina Margaglio a caccia di riscatto nelle ultime due discese

A chiudere il programma degli italiani in gara in questa ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà Valentina Margaglio che sarà al via delle ultime due discese della gara di Skeleton femminile (Run-3 alle ore 13:20, Run-4 alle 14:55). L'azzurra dopo le prime due run si trova in sedicesima posizione a 1″54 dalla testa della gara.