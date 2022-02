Sofia Goggia emoziona e si emoziona alle Olimpiadi, poi la scoperta in diretta: “L’avevo scritto” Sofia Goggia ha chiuso con il 12° tempo la prima prova ufficiale di discesa alle Olimpiadi invernali di Pechino. Emozioni a non finire per la sciatrice che solo pochi giorni fa ha rimediato un brutto infortunio.

Sofia Goggia è nata per stupire. Sono passati pochi giorni da quel maledetto 23 gennaio in cui a Cortina ha rimediato la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e una micro-frattura del perone. La sciatrice azzurra però non è una abituata ad arrendersi, ed eccola oggi in pista alle Olimpiadi invernali pronta per la prima delle tre prove ufficiali di discesa libera a Yanqing. Il risultato è stato più che positivo alla luce delle sue condizioni per la campionessa olimpica in carica che ha ottenuto il dodicesimo tempo.

C'era grande attesa e anche apprensione per Sofia Goggia che comunque ha portato a termine la prova con buone sensazioni. 1:35.02 il suo tempo, nei test ufficiali odierni che hanno fatto registrare il miglior parziale della svizzera Priska Nufer, davanti alla tedesca Kira Weidle (a 0.44) e all'austriaca Christine Scheyer (a 0.67). Anche se in palio non c'erano medaglie, la prova di oggi ha regalato emozioni fortissime a Sofia, che dopo aver tagliato il traguardo, si è lasciata andare anche ad un pizzico di commozione.

L'emozione di Sofia Goggia

Si è fermata per qualche secondo a controllare il tempo, e poi si è portata le braccia sulla testa. Sofia Goggia si è goduta per qualche secondo quella che per lei è stata come una vittoria: per la classe 1992 bergamasca, sono stati infatti minuti di grande tensione, con la paura anche costante di testare il suo fisico, ancora provato dai recenti infortuni. E invece tutto è andato per il meglio, e anche il cronometro alla fine forse lascia il tempo che trova.

Nel post-gara ai microfoni di Rai Sport, Sofia ha commentato così la discesa di oggi, sottolineando qualora ce ne fosse bisogno come già la sua presenza a Pechino sia un miracolo: "Sono contentissima. Dopo il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua. Nei giorni scorsi ho cercato di fare una progressione, ma era importante sentire gli appoggi. Sono contenta perché non ho avuto problemi. Mi ero detta ‘Chissà oggi alle Olimpiadi in queste condizioni', ma ero serena concentrate e consapevole di fare bene. Il mio sogno è qui, quando ho visto Bejing 2022 mi sono emozionata: le Olimpiadi sono il posto dove si realizza il sogno dei bambini ed è bellissimo. Mi piacerebbe avere una gamba sinistra più prestante, ma va benissimo così. Non era facile su una pista nuova, sono molto contenta. Siamo in costruzione".

Un'ulteriore gioia per Sofia è arrivata poi in diretta TV durante l'intervista alla Rai. La Goggia ha infatti scoperto in diretta, il risultato dell'amica e conterranea Michela Moioli, che nello snowboard misto ha conquistato la medaglia d'argento, in coppia con Visintin Gioia visibile per il risultato della portabandiera (ha sostituito proprio la Goggia), con la sciatrice che si lascia andare anche ad una confessione sui pronostici: "La Moioli? Pensavo che vincesse, gliel’avevo scritto! Per un soffio? Con Bergamo nel cuore e sul casco, nonostante i caschi olimpici. Un messaggio ora? No dai le scrivo dopo su Whatsapp".