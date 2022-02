Missione compiuta, Sofia Goggia è partita per Pechino: disputerà le Olimpiadi La fortissima sciatrice azzurra con una stories ha fatto sapere di essere in partenza per la Cina, dove spera di vincere un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi.

A cura di Alessio Morra

Con una stories su Instagram Sofia Goggia va sapere di essere in viaggio verso Pechino. La fortissima sciatrice azzurra, che avrebbe dovuto essere la portabandiera dell'Italia, aveva subito un brutto infortunio due settimane fa nel SuperG di Cortina, ha cercato il recupero record e meravigliosamente è riuscita a farcela. E ora sogna l'oro anche ai Giochi di Pechino 2022.

La prima missione di Sofia Goggia è compiuta. Perché velocemente la sciatrice bergamasca è riuscita a tornare in forma. Con una stories si è mostrata pochi secondi prima di salire sulla scaletta dell'aereo che la porta a Pechino. Lunedì 6 febbraio sbarcherà in Cina, dove sarà subito sottoposta al tampone. In attesa del risultato finirà in isolamento. Se l'esito sarà negativo allora la discesista italiana avrà subito modo di testare la neve di Yangqing poche ore dopo l'arrivo in Cina, potrà farlo dopo le gare in programma (discesa libera maschile, gigante femminile).

Domenica scorsa, a una settimana dall'infortunio di Cortina, Goggia aveva fatto capire che il decorso era molto positivo e la chance di correre a Pechino c'era. Su Instagram in una stories aveva postato una stories in cui la si vedeva allenarsi duramente e aveva scritto: "Come dice Lindsay Vonn: non c'è spazio per i dubbi". Mentre nel comunicato della Federazione Sci, che parlava dei progressi dell'azzurra, Sofia aveva aggiunto:"Le cose stanno progredendo nel modo sperato. Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione".

Goggia spera di essere al cancelletto di partenza per il SuperG di venerdì 11 febbraio e soprattutto per la discesa di martedì 15 febbraio.