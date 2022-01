Michela Moioli portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Pechino, sostituisce Sofia Goggia Sofia Goggia non sarà la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Pechino, deve rinunciare a causa dell’infortunio. Il suo posto lo prenderà Michela Moioli.

A cura di Alessio Morra

La partecipazione di Sofia Goggia ai Giochi Olimpici di Pechino è a rischio. La sciatrice bergamasca cercheràin modo miracolosodi essere al cancelletto di partenza, ma deve rinunciare al ruolo di portabandiera. Il Coni ha deciso di cambiare ruolo così a Michela Moioli, che avrebbe dovuto essere la portabandiera alla Cerimonia di chiusura e invece avrà questo compito importantissima venerdì 4 febbraio, nel giorno della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi invernali 2022.

Aveva ricevuto la bandiera dell'Italia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché era stata scelta come Portabandiera Sofia Goggia che purtroppo non guiderà la delegazione azzurra durante la Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, in programma venerdì 4 febbraio. La fortissima sciatrice bergamasca ha subito un infortunio molto serio domenica scorsa durante il SuperG di Cortina. Goggia si è procurata una lesione parziale al legamento crociato del ginocchio sinistro, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo-tendinea. Ha una piccola chance di volare in Cina, ma per farlo deve proseguire la sua riabilitazione in Italia e per questo sicuramente non sarà in Cina il 4 febbraio, potrebbe arrivarci l'8 di febbraio per tentare di disputare l'11 il SuperG.

E oltre al dispiacere per l'infortunio di Sofia Goggia c'era da stabilire il nuovo portabandiera. Scegliere in realtà non era complicato, perché era stato già stabilito che Michela Moioli sarebbe stata la portabandiera nella Cerimonia di Chiusura, il 20 febbraio. E il CONI ha deciso di promuovere Michela Moioli che, come Goggia, aveva vinto una medaglia nei Giochi del 2018 ed ha ottenuto ben sei medaglie ai mondiali.