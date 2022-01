Bruttissima caduta per Sofia Goggia a Cortina: coinvolto il ginocchio, timore per le Olimpiadi Fiato sospeso per Sofia Goggia a Cortina, in attesa di sapere le condizioni del suo ginocchio dopo la rovinosa caduta durante il supergigante: la prima diagnosi parla di distorsione al ginocchio, ma si teme per i legamenti. Nel pomeriggio risonanza magnetica a Milano. Il Super G è stato vinto dall’azzurra Elena Curtoni: secondo successo in carriera per la valtellinese.

A cura di Paolo Fiorenza

Grande spavento per Sofia Goggia durante il supergigante di Cortina: la campionessa azzurra è rovinosamente caduta, dopo essere andata in spaccata sugli sci. La torsione del ginocchio è stata innaturale, il volo terrificante: la 29enne bergamasca fortunatamente si è alzata, pur dolorante, ed è riuscita a scendere fino al traguardo, dove le sono state prestate le prime cure. Ad una manciata di giorni dalle Olimpiadi di Pechino, c'è da trattenere il fiato in attesa dell'esito dei primi riscontri: per ora tutto quello che si sa è la diagnosi iniziale, distorsione al ginocchio sinistro. Al termine del Super G, Sofia è uscita dalla tenda dove è stata medicata, camminando a fatica e chiaramente dolorante, sorretta sotto braccio da un paio di persone: le sensazioni sono negative.

La Goggia, partita col numero 13 di pettorale quando al comando c'era la compagna di squadra Elena Curtoni, si è toccata immediatamente il ginocchio. Una volta scesa a valle, è entrata in tenda per ricevere i primi soccorsi e valutare lo stato dell'articolazione: si teme per i legamenti. I Giochi invernali di Pechino sono dietro l'angolo, inizieranno il 4 febbraio, e se la nostra campionessa fosse costretta a saltarli – dopo aver già pagato dazio alla sfortuna l'anno scorso non disputando i Mondiali per un altro problema al ginocchio – sarebbe davvero un dramma.

La testimonianza della Curtoni fa capire quanta paura aleggi a Cortina in questi momenti e cosa stia provando la Goggia: "Sofia era sotto shock dopo la caduta, sono andata da lei ed era intimorita ed impaurita". La vincitrice dell'oro olimpico del 2018 a Pyeongchang dovrebbe essere trasportata immediatamente a Milano per fare una risonanza magnetica al ginocchio, c'è da incrociare le dita e sperare che per la nostra fortissima sciatrice non sia nulla di serio, tale da compromettere il prosieguo di una stagione finora strepitosa. Il trionfo di ieri nella discesa libera, disputatasi sempre a Cortina, è la quarta perla di quest'anno, con un dominio nella disciplina più veloce del circo bianco che appare incontrastato. In più la Goggia ci ha aggiunto i progressi evidenti nel Super G, che le sono valsi altri due successi, per un totale di sei vittorie stagionali in Coppa del Mondo.

L'infortunio di Sofia Goggia ha un po' rovinato la gioia di Elena Curtoni, che poi ha vinto il supergigante di Cortina. La giovane valtellinese, già campionessa juniores della specialità, si è imposta con 9 centesimi di vantaggio sull'austriaca Tippler e 24 sulla svizzera Gisin. Appena fuori dal podio Federica Brignone, piazzatasi quarta. Per la Curtoni è la seconda vittoria in carriera in Coppa dopo la discesa libera di Bansko nel 2020. Si tratta dell'ennesima prestazione spettacolare della squadra azzurra di sci femminile nelle discipline veloci: nei sei Super G disputati quest'anno, ben cinque volte si sono imposte le nostre ragazze. Ma il pensiero di tutti i tifosi italiani in questo momento va a Sofia Goggia, in attesa che la nostra portabandiera designata delle Olimpiadi di Pechino riceva buone notizie dagli esami in programma oggi.