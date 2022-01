Sofia Goggia è straordinaria: trionfa in discesa libera, sesto successo stagionale 17° trionfo in carriera per la discesista italiana che ha trionfato a Cortina con la sesta vittoria di stagione davanti alla Siebehofer e alla Ledecka. Male la Brignone, lontana dal podio.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una straordinaria prestazione della nostra Sofia Goggia sulle nevi di Cortina: l'azzurra ha vinto la discesa libera in 1'06″98, la Goggia ha preceduto di 20 centesimi l'austriaca Siebehofer e di 26 la ceca Ledecka. Si tratta del sesto successo stagionale, il 17° in carriera. Male Federica Brignone, solamente 17ª.

Non c'è dubbio: Sofia è la regina delle nevi, la discesa di Cortina lo certifica ancora una volta, con una prestazione maiuscola, in cui la Goggia ha dimostrato tutto il proprio valore sulla pista delle Tofane, dopo la brutta caduta dello scorso weekend in Austria. La campionessa bergamasca è stata impeccabile in un tracciato che è stato caratterizzato (e ridotto) a causa del forte vento che ha costretto l'organizzazione a cambiare la linea di partenza, più a valle rispetto a quella tradizionale. Ma per la Goccia non c'è stato alcun problema, sprigionando la migliore velocità che le ha permesso di rimediare a qualche errore lungo il tracciato e si è imposta al traguardo in 1'06″98 precedendo di 20 centesimi l'austriaca Siebehofer e di 26 centesimi la ceca Ledecka.

Si tratta del sesto successo stagionale, il quarto in discesa dopo le vittorie a Lake Louise del 3 e 4 dicembre e a Val d'Isère del 18 dicembre. La Goggia è riuscita anche a trionfare nel SuperG del

5 dicembre a Lake Louise e il 19 dicembre sempre in Val d'Isère. Con questo ennesimo successo Sofia Goggia guadagna cento punti importantissimi e sale a quota 769 in classifica generale per riaprire prepotentemente i giochi alla conquista della sfera di cristallo. Anche Ramona Siebenhofer, è riuscita a risalire diverse posizioni.

La classifica generale aggiornata