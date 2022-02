Italia del curling alle Olimpiadi invernali 2022: il calendario delle prossime partite a Pechino L’Italia del curling è pronta a tornare in gara alle Olimpiadi Invernali 2022 a Pechino. Dopo la finale del doppio misto, sarà il turno del team maschile che sfiderà la Gran Bretagna nella prima partita del torneo maschile olimpionico. Ecco tutte le informazioni sulla prossima partita, il calendario e la classifica.

Dopo la finale giocata da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto, l'Italia del curling tornerà in pista con il torneo maschile che vedrà ancora impegnato Mosaner insieme ad Andrea Pilzer, Daniele Ferrazza e Simone Gonin. Il team maschile azzurro esordirà in questa XXIV edizione dei giochi olimpici giovedì 10 febbraio contro la Gran Bretagna e, come nel doppio misto, affronteranno l'esperienza olimpica da outsider. Si tratta della terza partecipazione italiana alle Olimpiadi dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018. L'Italia gareggerà in un girone composto da 10 nazionali nel quale, secondo le regole del gioco, tutte le squadre affronteranno le altre nel round robin.

Il quartetto maschile azzurro proverà a fare la storia italiana di questo sport, continuando la scia di successi che li ha portati alla vittoria della medaglia di bronzo agli Europei 2021 e poi alla qualificazione alle Olimpiadi di Pechino.

Sarà possibile seguire le partite del team maschile azzurro sui canali Eurosport disponibili su Sky e Dazn. La Rai, che trasmetterà 100 ore di eventi in chiaro, trasmetterà solo alcuni dei match dell'Italia del Curling, che saranno visibili anche in streaming su RaiPlay. Ecco tutte le informazioni sugli azzurri del Curling alle Olimpiadi invernali 2022 a Pechino: prossima partita, calendario e classifica.

Prossima partita dell'Italia di curling alle Olimpiadi Invernali 2022: l'esordio contro la Gran Bretagna

Il team azzurro di curling farà il suo esordio in questi giochi olimpici giovedì 10 febbraio 2022 contro la Gran Bretagna. La partita è in programma alle 7.05 ora italiana e sarà trasmesso in diretta TV e streaming sui canali Eurosport disponibili per gli abbonati su Dazn e Sky. Sarà possibile seguire il match anche sulla Rai che potrebbe non trasmettere integralmente la gara ma solo qualche end. Subito una sfida complessa per gli azzurri che si troveranno ad affrontare gli inglesi che possono considerarsi patria del curling visto che questa disciplina è nata in Scozia.

Curling alle Olimpiadi, il calendario dell'Italia e gli orari tv

Ecco il programma dell'Italia del curling alle Olimpiadi di Pechino 2022 con il calendario delle gare e gli orari TV. Il regolamento prevede un girone unico composto da 10 squadre nel quale ogni nazionale gareggerà contro le altre nel roun robin. Le prime 4 in classifica si sfideranno in semifinale. Il calendario completo è disponibile anche sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici 2022.

giovedì 10 febbraio, ore 7:05 Italia-Gran Bretagna

venerdì 11 febbraio, ore 02:05 Italia-Svezia

sabato 12 febbraio, ore 07:05 Italia-Cina

domenica 13 febbraio, 02:05 Italia-Russia; ore 13.05 Italia-Svizzera;

ore 13.05 lunedì 14 febbraio, ore 07:05 Italia-Canada

martedì 15 febbraio, 13:05 Italia-USA

mercoledì 16 febbraio, 07:05 Italia-Danimarca

giovedì 17 febbraio, 02:05 Italia-Norvegia

La classifica dell'Italia maschile del curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Ecco la classifica del team azzurro di curling alla XXIV edizione dei giochi olimpici 2022: