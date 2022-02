Dove vedere le Olimpiadi invernali 2022 in TV e in streaming su Rai, Discovery+, Eurosport e Mediaset: gli orari delle gare Dal 4 al 20 febbraio si disputeranno le Olimpiadi di Pechino, che saranno trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai e integralmente da Discovery+, e saranno visibili anche in streaming su raiplay.it.

I giochi Invernali di Pechino 2022 sono in programma dal 4 al 20 febbraio. Gli appassionati di sport invernali potranno seguire le olimpiadi su Discovery+ che ha acquisito i diritti di trasmissione della competizione. Le Olimpiadi di Pechino 2022 saranno visibili anche in chiaro su Rai 1 e Rai 2 con i due canali che trasmetteranno complessivamente 100 ore di diretta. A differenza di quanto accaduto per Tokyo 2020, la Rai potrà trasmettere le gare anche in streaming sul sito RaiPlay. Non sarà semplice però seguire sempre le gare in diretta perché ci sono sette ore di fuso orario e molte gare e tantissime finali si terranno quando in Italia sarà notte fonda. Le Olimpiadi 2022 non saranno trasmesse da Mediaset e Sky che si limiteranno a dare notizie nei telegiornali.

Olimpiadi 2022 in TV sulla Rai: canale e orari della programmazione

Tutti gli eventi principali delle Olimpiadi di Pechino 2022 saranno trasmessi in diretta TV dalla Rai, che dopo una lunga trattativa è riuscita a trovare un accordo con Discovery+ ed ha acquistato 100 ore di diretta dei Giochi Invernali. 100 ore da spalmare dal 4 al 20 febbraio, incluse Cerimonia d'Apertura e di Chiusura delle Olimpiadi. Le dirette saranno molto lunghe, si partirà attorno alle 3 del mattino e si proseguirà fino all'ora di pranzo. A differenza dei Giochi estivi di Tokyo si potranno seguire le gesta degli atleti degli sport invernali delle Olimpiadi 2022 anche su raiplay.it. Non è stato ancora ufficializzato il calendario delle gare che saranno visibili sulla Rai.

Pechino 2022, dove vedere le Olimpiadi invernali in streaming su Eurosport e Discovery Plus

Discovery Plus ha acquistato, anni fa, i diritti tv di quattro edizioni dei Giochi Olimpici (2018, 2020, 2022, 2024). La copertura sarà totale. Chi sottoscriverà l'abbonamento avrà la possibilità di seguire ogni singolo evento di tutti e quindici gli sport che sono nel programma olimpico. Discovery Plus è visibile in streaming, previo abbonamento. Eurosport invece, come la Rai, manderà in onda gli eventi principali. Anche gli abbonati di DAZN avranno la possibilità di seguire Eurosport, ma non quelli di Sky, che come per i Giochi di Tokyo non ha trovato, almeno finora, un accordo con Discovery Plus.

Dove vedere le Olimpiadi invernali su Mediaset

Non sarà possibile seguire i Giochi Olimpici in diretta su Mediaset, che non ha acquistato i diritti televisivi dei Giochi Olimpici e quindi non trasmetterà nessun tipo di evento in diretta, ma potrà mandare in onda le immagini e i servizi filmati relativi ai grandi eventi, e si spera dei successi degli atleti italiani.

Olimpiadi invernali 2022 in streaming, come vederle su RaiPlay

I Giochi Olimpici si potranno seguire in streaming anche su RaiPlay. In questa edizione l'emittente di Stato ha acquistato anche i diritti per 100 ore di diretta streaming, e dunque a differenza di quanto successo per i Giochi di Tokyo si potranno seguire anche su raiplay.it le Olimpiadi di Tokyo.