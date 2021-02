Non riescono a prendere il via i Mondiali di Sci Alpino di Cortina. Dopo le gare rinviate ieri per maltempo (la Combinata femminile e il SuperG maschile), oggi è stata la nebbia a bloccare il SuperG femminile che era diventata la gara inaugurale della rassegna iridata in terra italiana. Dopo aver atteso un'ora e mezza gli organizzatori hanno deciso di cancellare anche questo evento che vedeva al cancelletto di partenza le azzurre Marta Bassino (che sarebbe scesa col pettorale numero uno) e Federica Brignone.

Rinviato dunque ancora una volta l'inizio di questo campionato Mondiale di sci alpino che vede quindi ulteriormente stravolto il programma originale. Gli organizzatori hanno fatto di tutto per far sì che questo Super Gigante femminile si disputasse ma la fitta nebbia calata sull'Olimpia delle Tofane ha reso inutile anche il successivo tentativo di abbassare il punto di partenza di 110 metri (al Duca d'Aosta).

Al momento è in corso una riunione tra gli organizzatori per ridefinire il calendario delle gare di questi Mondiali 2021. A peggiorare la situazioni le avverse condizioni metereologiche previste per la giornata di domani con una fitta nevicata che potrebbe dunque mettere a serio rischio anche la combinata maschile in programma domani con partenza alle ore 10:30. Potrebbe dunque slittare ancora il via della rassegna iridata che dovrebbe concludersi domenica 21 febbraio.

Si attende adesso il nuovo calendario che, alla luce delle gare già rinviate e quelle che potrebbero essere rinviate nei prossimi giorni, vedrà certamente accavallarsi diverse gare che saranno disputate in contemporanea (o in extrema ratio anche la cancellazione definitivo di alcune di esse). Questo potrebbe dunque penalizzare quegli atleti che competono in più specialità e che ora rischiano di essere chiamati a un tour de force qualora volessero cimentarsi in più gare.