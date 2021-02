Luca De Aliprandini ha conquistato la scena ai Mondiali di Cortina. Lo sciatore classe 1990 ha conquistato a sorpresa la medaglia d'argento nello slalom gigante iridato, sovvertendo i pronostici. Una gioia incontenibile per il nostro portacolori, che nel post-gara si è tolto qualche sassolino nei confronti di chi lo ha fatto sempre sentire come un "brutto anatroccolo". Un successo da dedicare alla sua fidanzata Michela Gisin, con la quale forma la coppia d'oro dello sci mondiale.

Luca De Aliprandini, la rivincita del "brutto anatroccolo" ai Mondiali di Cortina

Chissà quante volte Luca De Aliprandini si è chiesto oggi "ma è tutto vero?". È bastato dare un "morso" alla medaglia d'argento per capire che il secondo posto conquistato nello slalom gigante di Cortina è reale. Una rivincita per questo ragazzo, che spesso e volentieri in carriera ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni. Nel post-gara ai microfoni della Rai ha dichiarato: "Il podio è sempre stato un tabù e ormai mi ero quasi rassegnato, ma questo mi ripaga di tutto. Ci sentivamo il brutto anatroccolo, per tanti anni siamo stati anche insultati, presi in giro. Oggi si è visto a cosa è servito il tanto lavoro che abbiamo fatto tutti, dai tecnici a noi atleti".

Si tratta della prima medaglia e del primo podio mondiale in carriera per questo classe 1990 che appartiene al gruppo delle Fiamme Gialle e nella vita di tutti giorni dunque lavora come finanziere. Il classe 1990 originario di Cles, soprannominato "Finferlo", è un grande appassionato di sport e appena può pratica anche mountain bike, vela e motocross, documentando il tutto sul suo profilo Instagram. Non mancano sullo stesso gli scatti in compagnia della sua fidanzata Michela Gisin.

Chi è la fidanzata di De Aliprandi Michela Gisin

La campionessa dello sci svizzero, medaglia d’oro olimpica nella combinata a Pyeongchang 2018, è la sua prima tifosa. Anche a Cortina la classe 1993 che ha conquistato il bronzo, è stata “vicina” a Luca che infatti dopo la medaglia d'argento le ha riservato una dedica: "Ieri ero molto dispiaciuto per Michelle, so quanto ci teneva al gigante: è un po' anche una rivincita per lei. Non è mai successo che l'ho battuta sui risultati". I due stanno insieme da 6 anni e vivono, soprattutto nei mesi estivi a Riva del Garda, e sono legatissimi, come confermato anche dai tanti post romantici.