Al cancelletto dei Mondiali di Sci alpino a Cortina si è presentato anche Hubertus von Hohenlohe, il più vecchio tra i partecipanti della rassegna iridata. Messicano, ha 62 anni ma sente di avere abbastanza fuoco dentro da essere più giovane di molti altri avversari. La sua vita sembra tratta da un romanzo d'appendice, di quelli che fanno sognare per le avventure narrate e le gesta dei protagonisti. Un personaggio virato seppia, tratteggiato descrivendone gli aspetti più interessanti: ama le belle arti, si cimenta nella fotografia come nella recitazione; il blasone fa di lui un nobile, è un principe; ma quando inforca gli sci sale sulla ribalta internazionale con l'ardire di sempre.

A leggere il suo nome per intero, Hubertus Rudolph von Fuerstenberg-von Hohenlohe-Langenburg, sembra di trovarsi dinanzi allo stemma di un'antica casata e di leggerne tutto l'albero genealogico. Se vi chiedete perché si chiama così la spiegazione è molto dettagliata: è figlio di Ira von Fürstenberg (attrice degli Anni Sessanta); può vantare una parentela con Alberto Tomba per il suo legame con la compagna Simona Gandolfi, sembra sia pronipote di Gianni Agnelli e amico di Andy Warhol.

Mica male, Hubertus che tra i suoi soprannomi ha ‘principe mariachi'. Lui, invece, vuole solo coltivare la propria passione che gli scattò come un'illuminazione negli Anni Settanta, affascinato dalla valanga azzurra e dalla sciata poderosa di Gustav Thöni: ha fondato la federazione di sci del suo Paese e ne è diventato l'icona. Nella sua bacheca, a parte titoli nazionali e un 38° posto a Bormio 2005, c'è solo la grande soddisfazione di aver partecipato comunque a 6 edizioni delle Olimpiadi invernali.

A Cortina s'è dovuto arrendere nella prima manche del Gigante. Dopo il via, ha percorso un tratto di pista senza particolare clamore, sciando in maniera tranquilla poi però qualcosa è andato storto. Poche porte ed è caduto, scivolando sulla coltre bianca e finendo nella rete che delimita la pista. Per fortuna non s'è fatto niente, sta bene. Ci vuole ben altro per fermare il principe mariachi.