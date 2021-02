Lara Gut-Behrami vince l’oro in gigante ai Mondiali di Cortina, beffata Shiffrin

Solo 13esima Marta Bassino nello Slalom Gigante del Mondiale di Cortina 2021. Ha vinto Lara Gut-Behrami che conquista la seconda medaglia d’oro, dopo quella in Super G. La svizzera per due centesimi ha beffato Mikaela Shiffrin, terza medaglia anche per l’americana in questi Mondiali. Bronzo per Liesberger.